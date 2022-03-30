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36歲《黑澀會》玉兔穩交導演男友7年　曬身分證宣布結婚

▲玉兔（右）宣布結婚。（圖／玉兔IG）
▲玉兔（右）宣布結婚。（圖／玉兔IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-30 17:28:312022-03-30 17:29:16

36歲的演員玉兔（鄭如吟）是《我愛黑澀會》的「洪詩幫」一員，不僅舞技精湛、外表亮眼，還擅長花式調酒，而她身旁也有交往7年的導演男友Howard陪伴，今（30）日還無預警透過IG拋出結婚消息，小倆口秀出婚戒和身分證上的配偶欄，宣布正式結為夫妻。

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玉兔和Howard在穿搭上頗具巧思，白色正裝風格象徵純粹的愛情，完全不輸純白婚紗，小倆口也找來好友廖人帥與插畫家Duncan擔任證婚人，幸福氛圍渲染整個戶政事務所，2人緊盯鏡頭的眼神格外堅定，手上的婚戒閃瞎不少人，消息曝光後讓粉絲們又驚又喜。

▲玉兔找來好友廖人帥與插畫家Duncan擔任證婚人。（圖／玉兔IG）
▲玉兔找來好友廖人帥（後排右）與插畫家Duncan（後排左）擔任證婚人。（圖／玉兔IG）
玉兔感性地向老公喊話：「相識快7年的日子裡，無論遇到什麼困難，你總是默默陪在我身邊，滿滿的感動。」據了解，玉兔與老公目前沒有計畫辦婚禮，可能還是要等疫情過後才會考慮，至於登記的日期之所以會在3月30日，是因為2人的生日都在3月份，且「330」有諧音「想想你」之意，相當浪漫。

▲玉兔與老公登記結婚的穿搭選擇白色正裝。（圖／玉兔IG）
▲玉兔與老公登記結婚的穿搭選擇白色正裝。（圖／玉兔IG）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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