36歲《黑澀會》玉兔穩交導演男友7年 曬身分證宣布結婚
36歲的演員玉兔（鄭如吟）是《我愛黑澀會》的「洪詩幫」一員，不僅舞技精湛、外表亮眼，還擅長花式調酒，而她身旁也有交往7年的導演男友Howard陪伴，今（30）日還無預警透過IG拋出結婚消息，小倆口秀出婚戒和身分證上的配偶欄，宣布正式結為夫妻。
玉兔和Howard在穿搭上頗具巧思，白色正裝風格象徵純粹的愛情，完全不輸純白婚紗，小倆口也找來好友廖人帥與插畫家Duncan擔任證婚人，幸福氛圍渲染整個戶政事務所，2人緊盯鏡頭的眼神格外堅定，手上的婚戒閃瞎不少人，消息曝光後讓粉絲們又驚又喜。
玉兔感性地向老公喊話：「相識快7年的日子裡，無論遇到什麼困難，你總是默默陪在我身邊，滿滿的感動。」據了解，玉兔與老公目前沒有計畫辦婚禮，可能還是要等疫情過後才會考慮，至於登記的日期之所以會在3月30日，是因為2人的生日都在3月份，且「330」有諧音「想想你」之意，相當浪漫。
※【NOWnews 今日新聞
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