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封城孤苦無「醫」！上海暴增6千例　化療患者怨遭冷處理

▲上海淪為中國疫情重災區，部分醫院暫停收治癌症末期或需要化療的患者，病患與家屬求助無門只能在微博上公布自己的身分證等資訊盼當局救治。（圖／美聯社）
▲上海淪為中國疫情重災區，部分醫院暫停收治癌症末期或需要化療的患者，病患與家屬求助無門只能在微博上公布自己的身分證等資訊盼當局救治。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-30 17:35:42

中國疫情多點爆發，過去被封為防疫模範生的上海這波尤其嚴重，今（30）日本土新增確診案例更達5982例，再創新高同時也是上海連續第6天，單日新增逾千例以上。為此，當局決定自28日起於上海全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查，然而有不少癌症病患與家屬卻紛紛抗議，部分醫院因抗疫防控決定暫停收治化療病患，導致不少病患陷入孤苦無「醫」求助無門的窘境。

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上海市本周疫情持續升溫，根據中國國健委資訊，上海今日新增的5982例當中，有17例確診病例和5131例無症狀感染皆於隔離管控區中篩檢出。上海全市也以黃浦江為界進行分區分批實施核酸篩檢，目前由浦東、浦南及毗鄰區域先行第一批實施封控，將於4月1日5時解封。

▲上海疫情。（圖／美聯社）
▲上海因疫情爆發進行分區封城，繁華的浦東新城空無一人。（圖／美聯社）
然而在封控期間，不少癌症病患與家屬紛紛在微博上發布「上海抗疫求助超話」相關文章，甚至將現居地址、電話號碼、身分證號碼等個人資料公布在微博上，希望當局可以在微博上看到自己的求救文安排救治。

其中一名74歲罹患肺癌晚期的病患發文表示，自己先前都在浦西腫瘤醫院總院靠化療維持生命，但因為現居的社區列管防疫封控範圍，就算做了7次核酸結果均呈陰性，自己還是只能通過疾控中心的車輛進出社區，而且唯一能去的浦東醫院如今也暫停收治化療病人，眼看化療期程已經要過了，只好發文希望當局看見。

▲上海封城加上醫院停止收治癌症患者導致不少需要化療的病患與家屬求助無門。（圖／翻攝自微博）
▲上海封城加上醫院停止收治癌症患者導致不少需要化療的病患與家屬求助無門。（圖／翻攝自微博）
另外也有視網膜剝離的網友表示，儘管國家衛健委、市衛健委明確表示，急診病人可以去醫院治療，但打電話到醫院求助，直到現在也沒有合理答覆；也有胃癌晚期的患者因為居住在無症狀感染者社區，社區的居委會竟因擔心對外傳播而將社區大門鎖上，不讓他們出門就醫。

目前上海疫情佔全中國將近六成，是風險最高的一級警戒區，除了醫療資源排擠外，首批封區名單上的浦東新區也傳出大批民眾在超市外排隊入內，甚至有人為搶菜在超市打架的情況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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