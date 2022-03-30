封城孤苦無「醫」！上海暴增6千例　化療患者怨遭冷處理

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然而在封控期間，不少癌症病患與家屬紛紛在微博上發布「上海抗疫求助超話」相關文章，甚至將現居地址、電話號碼、身分證號碼等個人資料公布在微博上，希望當局可以在微博上看到自己的求救文安排救治。
其中一名74歲罹患肺癌晚期的病患發文表示，自己先前都在浦西腫瘤醫院總院靠化療維持生命，但因為現居的社區列管防疫封控範圍，就算做了7次核酸結果均呈陰性，自己還是只能通過疾控中心的車輛進出社區，而且唯一能去的浦東醫院如今也暫停收治化療病人，眼看化療期程已經要過了，只好發文希望當局看見。
另外也有視網膜剝離的網友表示，儘管國家衛健委、市衛健委明確表示，急診病人可以去醫院治療，但打電話到醫院求助，直到現在也沒有合理答覆；也有胃癌晚期的患者因為居住在無症狀感染者社區，社區的居委會竟因擔心對外傳播而將社區大門鎖上，不讓他們出門就醫。
目前上海疫情佔全中國將近六成，是風險最高的一級警戒區，除了醫療資源排擠外，首批封區名單上的浦東新區也傳出大批民眾在超市外排隊入內，甚至有人為搶菜在超市打架的情況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。