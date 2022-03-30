納豆吐生命最大遺憾「差座金馬影帝」 因網友一句話受傷
納豆休養2個月，近日更新社群文章為電影《頭七》宣傳，他在花絮中提到接演原因，「人生清單中至少沒演過鬼片，不知道是腎上腺素還是什麼，所以我就想說：『好，跟他拚了。』」導演沈丹桂和監製葉直育於今（30）日出席媒體茶敘，提到當初為了片中「魯蛇小叔」的選角想了許久，沈丹桂看了一支由納豆主演的動力火車MV之後，立刻決定聯繫對方，他表示和納豆第一次聊完之後就感受到對方的意願，因為納豆表示從未挑戰過落魄又冷酷內斂的角色。
導演沈丹桂原本擔心納豆那時剛拿下金馬獎男配角，會有演員的架子，「所以我有點壓力，擔心距離很遠。」但納豆與他設想的完全相反，「納豆對表演非常有熱情，完全沒有架子，會一直討論劇本，而且心甘情願為了一個鏡頭演多少次都無所謂。」納豆在休息時間還特別找導演表演「眼睛一秒變紅」的特技，導演沈丹桂開玩笑說：「我真的不斷刁難他，但是他無時無刻都在想如何幫這個角色加分。」
監製葉直育更表示將為納豆報名本屆金馬獎最佳男主角獎項。其實納豆曾因看到網友說「納豆演什麼角色都像他自己」而受傷，他表示年輕時覺得要扮演一個角色，「現在覺得要成為一個角色。」恰巧，納豆在電影《頭七》殺青受訪時，被問如果生命只剩最後一天有什麼樣的遺憾呢？他直言：「遺憾就是還沒拿過金馬獎最佳男主角。」不少網友直指本片將是那個衝擊金馬影帝之作，《頭七》4月1日全台上映。