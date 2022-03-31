周興哲操肌苦練　破天荒獻出第一次

周興哲（Eric）將於5月五度攻蛋，一連舉辦3場周興哲「Odyssey旅程」台北小巨蛋演唱會，今（30）日所屬星空飛騰宣佈演唱會將以四面台呈獻，也就是周興哲將首度挑戰四面台，面對360度四面環景的新氣象，周興哲也摩拳擦掌躍躍欲試，更早已配合演唱會進入到一對一教練健身課程，不但操肌、修飾線條，更是苦練肺活量，為了給小興星們全新、完美的演唱會，「百分之兩百的努力著！」
被問屆時會不會大秀胸腹肌，經紀人漾開神秘的笑：「就請大家多多期待，進場一探究竟囉！」周興哲最新巡演取名「Odyssey旅程」，來自希臘神話，意喻每一位英雄都是要經歷千錘百鍊，才能夠成為英雄！Eric感性說：「而每一個人也都是在努力，想成為更好的自己，這一路我的旅程繼續推進，也是因為有你們，是跟小興星們一起的！」
隨著周興哲《Odyssey旅程》演唱會開賣接近，他更公布將推出一首為全新巡演唱作的專屬歌曲，這首「演唱會之歌」亦將在演唱會上首唱，而周興哲更破天荒親自為演唱會開賣影片擔任配音，進錄音室開金口，特地為影片 念台詞，他笑說：「自己的票自己賣！自己的廣告自己配！」這次新巡演也特別開放歌迷俱樂部優先預購，還特別為粉絲成立「小興星特區」。