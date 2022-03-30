疫情再起陳時中難選台北？林佳龍：防疫優先、選舉放一邊
民進黨台北市長提名人選備受關注，包括衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍屢被外界點名參選。近期更傳出有台北市計程車工會寄信到民進黨中央黨部舉薦林佳龍參選北市長。對此，林佳龍今（30）日受訪表示，民進黨一定會提出最好的人選，現在還在做綜合評估，他也會以選舉對策委員會成員身份，全力為黨推薦最有勝算的人選。
林佳龍今天下午出席《科技特派員》新書座談會前受訪表示，他很感謝各方面對他的肯定，因為他在交通部長任內與運輸業者、觀光產業有很多的互動，他們希望發聲，自己也沒有阻止，因為提名是採取徵召的方法，民進黨有聽到各界的聲音，一定會提出最好的人選。
若是民進黨徵召自己參選台北市長是否會勇於承擔？林佳龍說，現在還在做綜合的評估，自己也是選舉對策委員會的成員，將全力為民進黨推薦、提出最有勝算的人選。
外傳現在疫情延燒，陳時中恐無法拋下防疫指揮官工作參選北市長，林佳龍說，確實現在國際疫情還在高峰，只要有鬆綁，國內疫情也可能再起，在中央流行疫情指揮中心領導下，就是做好防疫工作，把選舉先放一邊。
林也說，以防疫做最優先的目標，相信指揮中心任何決定一定是考量到全民健康，同時又要兼顧維持正常的經濟社會生活，這確實是很大的考驗。