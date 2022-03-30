林昶佐陪同高雄市議員參選人湯詠瑜、黃彥毓掃街共嘗美食
民進黨高雄市議員初選越演越烈，今(30)日中執會進行六都抽籤，已確認高雄市將在4月11日開始進行，邁盟成員市議員參選人黃彥毓以及湯詠瑜因首次參選，特別邀請高人氣立委林昶佐前來站台，並進地主之誼，帶著林昶佐委員大啖高雄美食，以直播的方式跟選民互動，希望能透過林昶佐立委的超高人氣，吸引選民的注意，在選前繼續提高知名度。
前鎮小港市議員參選黃彥毓表示，自己在地方、中央都有資深行政經歷，過去工作多屬於幕僚性質，民眾對他不夠熟悉，他農曆曆年後便天天站路口，安排車隊掃街，晚上辦座談會、茶餅會等，一步一腳印，吸引選民的注意，在選前繼續提高知名度。
前金新興苓雅區視議員參選人湯詠瑜表示，先前黨部主委不斷強調自己是公共財，但公共財視不需要特別申請的，黨部主委對外代表黨部，依黨的法令規章處理黨務及選務，握有「提名席次建議權」、「黨員名冊」、「黨工調度」等重要權力與資源。儘管面對一場不公平的選舉，自己也會繼續一步一腳印，走遍選區內121個里，也非常謝謝林昶佐委員特別南下，給專業有經驗的新人加油打氣。
立委林昶佐則表示，自己跟劉世芳 許智傑委員兩位政壇的前輩都是好朋友，大家不只在立院針對不同議案會合作，他們也都很鼓勵、幫忙我們這些後進。所以這次他們希望他來幫高雄年輕世代站台，當然義不容辭，希望黨內這次初選大家都能維持民主的風度，一起努力。