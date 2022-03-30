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《關鍵時刻》來賓爆料未查證　NCC開罰東森120萬

▲國家通訊傳播委員會（NCC）今（30）決議核處4件廣播電視節目廣告諮詢會議案件。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）
▲國家通訊傳播委員會（NCC）今（30）決議核處4件廣播電視節目廣告諮詢會議案件。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）

記者許若茵／台北報導

2022-03-30 18:02:54

國家通訊傳播委員會（NCC）今（30）決議核處4件廣播電視節目廣告諮詢會議案件，包含《TVBS新聞台》「上午11點新聞」、「午間12.13新聞」核予警告、《東森新聞台》「關鍵時刻」兩起內容總計開罰120萬元。

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NCC說明，《TVBS新聞台》於去（110）年5月30日播出的「午間 12.13 新聞」中，經民眾反映，透過新聞報導宣傳同一家族頻道播出戲劇《火神的眼淚》內容，違反《衛星廣播電視法》第30條，節目應與廣告區隔規定，決議予以警告。

NCC也指出《TVBS新聞台》於去年4月13日播出的「上午11點新聞」中，新聞畫面下方不斷出現「母親節特企」、「歡慶週年食尚玩家APP」及「TVBS贏在說話主播營」等插播式字幕內容，已逾越法令規範插播式字幕得使用之情形，決議予以警告。

NCC提到，《東森新聞台》於去年5月19日播出的「關鍵時刻」中，來賓李正皓表示兩位大學教授因去萬華阿公店導致染疫的內容，未落實事實查證，致損害公共利益核處40萬元；另6月17日播出的內容中，來賓吳子嘉表示，台大醫院以研究計畫為名，由指揮中心專家小組召集人張上淳的妻子胡芳蓉帶領，找來院外人士助權貴施打莫德納疫苗的相關內容，未落實事實查證，致損害公共利益，核處80萬元。

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