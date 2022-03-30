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民調逾五成「80後」想離開台灣？國台辦：歡迎來中國看看

▲國台辦發言人朱鳳蓮回應媒體提問，指出歡迎台灣年輕人到中國就業，並稱中國能提供的機會「超出很多人想像」。資料照。（圖／翻攝自中國官媒）
▲國台辦發言人朱鳳蓮回應媒體提問，指出歡迎台灣年輕人到中國就業，並稱中國能提供的機會「超出很多人想像」。資料照。（圖／翻攝自中國官媒）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-30 18:25:412022-03-30 18:27:04

國台辦今（30）日在北京發表記者會，有中國媒體提問時指出台灣某份民調顯示，有56%的「80後」青年想離開台灣工作，其中33%年輕人首選中國。國台辦發言人朱鳳蓮表示歡迎台灣年輕人到中國就業，並稱中國能提供的機會「超出很多人想像」；此外針對綠委林楚茵批評中國通過小紅書、抖音推動認知作戰，朱鳳蓮則表示這代表民進黨「早已遠離台灣百姓生活」。

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國台辦發言人朱鳳蓮今召開記者會，現場有媒體提問關於民進黨立委林楚茵在臉書批評，中國通過抖音、小紅書、西瓜視頻等社交軟體，用生活化的方式「滲透台灣年輕人」，進行認知作戰，，提醒民眾使用時需注意；朱鳳蓮則回應，台灣很多年輕人喜歡用中國大陸的一些社交軟體，如小紅書、抖音、愛奇藝等，最直接的原因是好用、好懂、好玩。

▲立委林楚茵指出，中國滲透模式從軍事趨向生活化，年輕人上網隨時可能遭滲透。（圖／林楚茵辦公提供）
▲立委林楚茵指出，中國滲透模式從軍事趨向生活化，年輕人上網隨時可能遭滲透。（圖／林楚茵辦公提供）
朱鳳蓮表示，從某種意義來說，是台灣年輕人提高生活品質與生活幸福感的一種方式。民進黨政客對此大放厥詞，說明凡事只會政治操弄，早已遠離台灣百姓生活與利益福祉。

此外，現場還有中國媒體指出，台灣一份針對「80後」就業調查顯示，有56%的人想離開台灣工作，有33%年輕人首選中國；朱鳳蓮對此則表示，歡迎台灣年輕人來中國就業生活。中國具有雄厚的物質基礎、巨大的市場體量、豐富的人力資源，為台青來中國發展提供足夠廣闊的空間和足夠多樣的機遇。

▲中國國台辦回應蔡英文的元旦談話。（圖／翻攝自國台辦官方微博）
▲中國國台辦發言人朱鳳蓮表示中國將會提供足夠廣闊的空間和足夠多樣的機遇給台灣青年。（圖／翻攝自國台辦官方微博）
不過關於青年就業議題相關民調，該提問媒體僅提出副總統賴清德至成功大學演講，現場有41％大學生選擇「躺平」的數據，針對「80後」就業調查來源並未多行補充；朱鳳蓮表示，「有夢想、有幹勁的青年人，看清形勢，抓住機遇，用好政策，努力奮鬥，肯定能在兩岸關係發展大潮中取得成功」，並稱會像服務中國百姓一樣「造福台灣同胞」。
 

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