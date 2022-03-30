民調逾五成「80後」想離開台灣？國台辦：歡迎來中國看看
國台辦今（30）日在北京發表記者會，有中國媒體提問時指出台灣某份民調顯示，有56%的「80後」青年想離開台灣工作，其中33%年輕人首選中國。國台辦發言人朱鳳蓮表示歡迎台灣年輕人到中國就業，並稱中國能提供的機會「超出很多人想像」；此外針對綠委林楚茵批評中國通過小紅書、抖音推動認知作戰，朱鳳蓮則表示這代表民進黨「早已遠離台灣百姓生活」。
國台辦發言人朱鳳蓮今召開記者會，現場有媒體提問關於民進黨立委林楚茵在臉書批評，中國通過抖音、小紅書、西瓜視頻等社交軟體，用生活化的方式「滲透台灣年輕人」，進行認知作戰，，提醒民眾使用時需注意；朱鳳蓮則回應，台灣很多年輕人喜歡用中國大陸的一些社交軟體，如小紅書、抖音、愛奇藝等，最直接的原因是好用、好懂、好玩。
朱鳳蓮表示，從某種意義來說，是台灣年輕人提高生活品質與生活幸福感的一種方式。民進黨政客對此大放厥詞，說明凡事只會政治操弄，早已遠離台灣百姓生活與利益福祉。
此外，現場還有中國媒體指出，台灣一份針對「80後」就業調查顯示，有56%的人想離開台灣工作，有33%年輕人首選中國；朱鳳蓮對此則表示，歡迎台灣年輕人來中國就業生活。中國具有雄厚的物質基礎、巨大的市場體量、豐富的人力資源，為台青來中國發展提供足夠廣闊的空間和足夠多樣的機遇。
不過關於青年就業議題相關民調，該提問媒體僅提出副總統賴清德至成功大學演講，現場有41％大學生選擇「躺平」的數據，針對「80後」就業調查來源並未多行補充；朱鳳蓮表示，「有夢想、有幹勁的青年人，看清形勢，抓住機遇，用好政策，努力奮鬥，肯定能在兩岸關係發展大潮中取得成功」，並稱會像服務中國百姓一樣「造福台灣同胞」。