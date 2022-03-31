房市／2021建案展延開工創6年新高 達4.6萬宅！
案場面臨缺工、原物料高漲等問題，導致建案展延開工總宅數持續攀升，根據內政部不動產資訊平台統計，去(2021)年建物開工展延宅數達4.6萬宅，創下近六年以來的新高，而上波出現建物開工展延量大增，是出現在2015年房市不景氣的4.63萬宅。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從展延開工的時間來看，景氣大好跟景氣大壞都會出現展延開工的現象，景氣壞怕開工就要投入資金，增加營運壓力，景氣大好可能找不到營造廠或工人，還有些合建案或危老案給地主的條件太好，碰到造價大漲，小面積的案場可能一開工就面臨虧損的壓力，因此看到去年展延開工的宅數創下近六年新高。
上一波房市景氣欠佳時，建商有三不政策，包括不買地，不開工、不拿使照，導致2015年建物展期開工總宅數達4萬6364宅，隨後一路縮減至2018年的3.6萬宅，不過受到造價上揚與缺工問題，去年展期開工總宅數又飆升到4.6萬宅。
若以區域來看，展期開工數量最多的是新北市的1.3萬宅，較前兩年的近萬宅呈現明顯增加，其次是台中市的9528宅，也較2020年的5458宅增加，台北市也有4080宅，由於台北市小面積的開發案較多，造價上揚衝擊甚大，因此展期開工數量也偏高，高雄市則有7875宅，桃園4315宅。
曾敬德表示，這波缺工與造價上揚，還帶動房價預期走揚，展期開工宅數的增加，可能還受到疫情與建照量相對較大的影響，除了展期開工增加外，市場上也受限於缺工等狀況，原本建案的完工時間也出現拖延的現象，為了避免違約被罰款，開發商多以拉長預定工期方式因應。