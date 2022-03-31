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《原子少年》瘋《華燈》　選手信心喊：可以比寶寶漂亮

▲「金星」成員鄭明德。（圖／鄭明德IG）
▲「金星」成員鄭明德。（圖／鄭明德IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-31 03:00:00

台灣最新男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》即將在4月17號播出，王牌製作人詹仁雄找來Ella、坤達、NICKTHEREAL周湯豪以及《這就是街舞》出身的田一德擔任星際導師。擁有超強導師群坐鎮，選手各個繃緊神經，無時無刻都在練習歌唱及舞蹈，為出道名額爭破頭。而隨著《華燈初上》第三季終於在NETFLIX上架，為了知道兇手到底是誰，選手犧牲休息時間也要追完！

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▲「天王星」高胥崴。（圖／高胥崴IG）
▲「天王星」高胥崴。（圖／高胥崴IG）
「地球」成員林佳辰擁有一張精緻的臉蛋且擅長創作，打工時期常常會額外拿到阿姨們的小費。且從小和兩個親姐姐關係良好：「她們會教我保養和吸引女生的方式。」 追完《華燈初上》，他認為自己很適合出演「何予恩」這個角色：「我自己蠻喜歡被照顧的感覺。」話鋒一轉，林佳辰也提到身邊很多人覺得何予恩太任性。「收看的時候我完全可以理解他為什麼有那些情緒和表現」他笑道：「所以我超想嘗試看看，我很有信心！」

▲「天王星」的高有翔。（圖／高有翔IG）
▲「天王星」的高有翔。（圖／高有翔IG）
來自「天王星」的高有翔則對王柏傑飾演的「亨利」特別有感。劇中的亨利外型放蕩不羈，是觀眾公認的“渣男”。原來高有翔因酷帥的外型常被人認為“壞壞的”，又擅長嘻哈饒舌及創作，總是被誤會有渣男形象。實際上的他慢熟不擅言詞，曾與「土星」的呂植宇共同創作歌曲《三小觀》，歌詞自嘲道“連把妹都有困難”。

而由吳慷仁飾演的「寶寶」則不免被大家聯想到帶有美少年氣息的「金星」。「金星」成員明德擁有高挑的身材和豔麗的外型，第一次和團員見面就以“最漂亮”自居。欣賞寶寶這個角色的真性情，以及吳慷仁在劇中突破框架的精湛演出，明德笑道：「我可以更漂亮！」

▲「地球」成員林佳辰。（圖／林佳辰IG）
▲「地球」成員林佳辰。（圖／林佳辰IG）
「天王星」高胥崴正職是保險業務員，受到《華燈初上》熱潮影響，坦承自己一開始沒有興趣，卻總是被朋友說自己像阿達（章廣辰 飾）。「他們說追劇一直看到我，我還想說我有這麼帥嗎？」後來自己好奇，花了短短幾天把進度追完，才發現真的看到了自己的影子。堅持心之所想、決不後悔都像高胥崴的人生態度「從熱愛的工作到追逐心裡的夢想，我沒有一刻後悔。」

《華燈初上3》熱播，《原子少年ATOM BOYZ》也準備在4/17開播。節目近日於官方頻道上傳主題曲C位選拔與練習花絮－隨機舞蹈大賽影片，展現選手超高舞技讓粉絲更加期待。《原子少年ATOMBOYZ》第二階段投票於3月12日開始，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績！選手是否能順利出道除了需要唱跳實力，亦需要粉絲與觀眾的投票支持，最終會是誰獲得冠軍團與人氣團出線機會，值得期待！（編輯：薛羽彤）
 

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