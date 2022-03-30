賠到脫褲！中國疫情升溫「隔離險」急下架　消費糾紛不斷

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所謂的隔離險、防疫險，大多是1年期以內的意外險，觸發理賠條件後，保險公司以津貼形式進行經濟補償。早前還有隔離險廣告，以「人在家中坐，錢從天上來，59元管一年」在網路上走紅。
「隔離險」做為可以讓投保人在隔離期內享受津貼補助的新型特色保險產品，也因此迎來需求高峰和銷售旺季。但最近中國的保險公司不但沒有推出新產品，反而紛紛將隔離險產品下架。像是先前熱銷的「眾惠相互惠無憂防疫險」已於本月17日正式下架；眾安保險愛無憂意外險已於本月15日在自有平台、支付寶等多渠道下架；復星聯合健康的相關產品也於去年年底下架。
報導引述業內人士說法指出，為了吸引消費者購買，隔離險定價不高，只要有需求的客戶都會紛紛投保。不過為了開拓市場，各保險機構都把「隔離險」產品的保費壓得很低，盈利狀況並不好。再加上近期中國多地出現疫情，保險公司可能是擔心賠付率過高，不堪負荷，才會將產品下架並進行調整。
另外，部分投保人對居家隔離、集中隔離等情況有爭議，隔離險引發的理賠糾紛和消費者投訴激增，也是部分公司下架產品的原因。光是在黑貓投訴平台檢索「隔離險」，相關投訴就將近2000條，主要投訴點在於理賠問題。許多消費者投訴「被隔離卻沒有產生理賠」、「退保手續費高昂」、「理賠證明材料苛刻無法提供」、「強制購買」等。
先前上海銀保監局曾提醒稱，部分「隔離險」的責任免除條款中約定，被保險人雖被集中隔離但未自費支付隔離費用的，保險公司不承擔理賠責任。另外，投保前已疑似感染或已收到通知要求隔離的、保險合同生效前被保險人所在地區被列為大陸官方公布的中高風險地區等情況，均可能屬於責任免除情況。
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