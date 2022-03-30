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賠到脫褲！中國疫情升溫「隔離險」急下架　消費糾紛不斷

▲中國自3月以來疫情再度升溫，多地採取封閉式管理、大範圍採檢。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國自3月以來疫情再度升溫，多地採取封閉式管理、大範圍採檢。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-30 19:07:05

中國本土新冠肺炎疫情自3月開始急速升溫，確診患者與無感染者持續增加，多地實行封閉管理與集中隔離以防控疫情。根據報導指出，中國保險業者先前推出多款「隔離險」，因為不堪賠付紛紛下架，也因此引發多起消費糾紛。

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綜合中媒報導，在新冠肺炎疫情爆發之後，3月以來，中國本土新增確診病例及無症狀感染者數量快速上升，疫情蔓延28個省區市。中國保險公司相繼推出了疫情隔離險、確診險、被隔離或確診就賠津貼。目前在市面上販售的隔離險售價約落在59至89元人民幣（約台幣265至399元），在隔離期間，保險人每天可獲得約人民幣200元（約台幣900元）的補償。

所謂的隔離險、防疫險，大多是1年期以內的意外險，觸發理賠條件後，保險公司以津貼形式進行經濟補償。早前還有隔離險廣告，以「人在家中坐，錢從天上來，59元管一年」在網路上走紅。

「隔離險」做為可以讓投保人在隔離期內享受津貼補助的新型特色保險產品，也因此迎來需求高峰和銷售旺季。但最近中國的保險公司不但沒有推出新產品，反而紛紛將隔離險產品下架。像是先前熱銷的「眾惠相互惠無憂防疫險」已於本月17日正式下架；眾安保險愛無憂意外險已於本月15日在自有平台、支付寶等多渠道下架；復星聯合健康的相關產品也於去年年底下架。

報導引述業內人士說法指出，為了吸引消費者購買，隔離險定價不高，只要有需求的客戶都會紛紛投保。不過為了開拓市場，各保險機構都把「隔離險」產品的保費壓得很低，盈利狀況並不好。再加上近期中國多地出現疫情，保險公司可能是擔心賠付率過高，不堪負荷，才會將產品下架並進行調整。

另外，部分投保人對居家隔離、集中隔離等情況有爭議，隔離險引發的理賠糾紛和消費者投訴激增，也是部分公司下架產品的原因。光是在黑貓投訴平台檢索「隔離險」，相關投訴就將近2000條，主要投訴點在於理賠問題。許多消費者投訴「被隔離卻沒有產生理賠」、「退保手續費高昂」、「理賠證明材料苛刻無法提供」、「強制購買」等。

先前上海銀保監局曾提醒稱，部分「隔離險」的責任免除條款中約定，被保險人雖被集中隔離但未自費支付隔離費用的，保險公司不承擔理賠責任。另外，投保前已疑似感染或已收到通知要求隔離的、保險合同生效前被保險人所在地區被列為大陸官方公布的中高風險地區等情況，均可能屬於責任免除情況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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