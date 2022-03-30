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不准具俊曄當繼父！汪小菲大動作嗆小S　心疼孩子受苦

▲汪小菲（右）透露會開嗆小S的原因，左為大S。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（右）透露會開嗆小S的原因，左為大S。（圖／汪小菲微博）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-30 19:30:062022-03-30 19:42:01

大S（徐熙媛）離婚汪小菲後，馬上閃婚舊愛具俊曄，怎料妹妹小S（徐熙娣）恭喜她找到第二春卻意外惹怒前姊夫，她日前在節目上透露早就知道大S有新歡，汪小菲看到後直接轉發該片段並嗆小S「藥吃太多」，隨後也親自解釋要大動作反擊的原因。

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小S並沒有針對汪小菲的酸言酸語多做點評，而汪小菲卻反常激動，今（30）日清晨先是怒批小S要多吃藥，隨後繼續開嗆，撂話警告她別欺人太甚：「每天就妳蹦噠歡（跳樑小丑），有完沒完？」強調自己沒喝酒，只是認為這樣下去沒完沒了，坦言見不到在台北的孩子已經很妥協，加上大S本人都沒意見，所以希望小S可以不要繼續蹭熱度。

▲汪小菲轉發小S節目。（圖 / 汪小菲微博）
▲汪小菲轉發小S節目開酸。（圖 / 汪小菲微博）
另外，汪小菲也不吝於表達心情：「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離5次了，我現在回去是自取其辱，玥兒是我的肉，箖是我的兒子。」從他回應網友的語氣可以看出，非常不贊同具俊曄成為自己孩子的繼父。

▲汪小菲回應網友。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲回應網友。（圖／汪小菲微博）
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