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疫情爆發！全台多間學校傳出確診　「停課」懶人包整理

▲全台疫情持續升溫，不少學校也相繼傳出確診並停課。（示意圖／取自Shutterstock）
▲全台疫情持續升溫，不少學校也相繼傳出確診並停課。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 20:50:25

近期疫情持續升溫，不少校園也紛紛傳出學生與教師確診，因此全台多間學校已陸續宣布停課，《NOWnews今日新聞》為讀者整理各縣市全校或班級停課資訊，一文看懂最新資訊。

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▲台北共有5所學校宣布停課。（圖／NOWnews資料照）
▲台北共有5所學校宣布停課。（示意圖台北101／NOWnews資料照）
台北市５所學校

世新大學

今天（30日）傳出有一名學生確診，校方則指出即日起至4/8，該確診學生選修課一律改為線上教學，直至4/6起恢復正常上課。

臺北市立大學附幼附小

因學童確診，從昨天（29日）停課至4/7。

幸安國小

一名教師昨天確診，共匡列720人進行採檢，目前尚未宣布停課事宜。

東門國小

外聘老師確診，共73名學童匡列採檢，已宣布預防性停課至4/3。

稻江護家

一名學生確診，但經查證後，發現該生從上周六就未到校，目前將同班30人預防性停課。

▲宜蘭日前傳出羅東國中有人確診因而宣布停課。（示意圖宜蘭太平山／太平山國家森林遊樂區提供）
▲宜蘭日前傳出羅東國中有人確診因而宣布停課。（示意圖宜蘭太平山／太平山國家森林遊樂區提供）
宜蘭縣1所學校

羅東國中

2名代課老師確診，今天（30日）針對全校1700名師生篩檢，並預防性停課10日。

▲台東有2間國小相繼宣布停課。（示意圖台東地標／翻攝google地圖）
▲台東有2間國小相繼宣布停課。（示意圖台東地標／翻攝google地圖）
台東縣2所

永安國小

日前染疫的案23265小孩就讀於永安國小，今天（30日）下午也被宣布確診，因此至即日起停課到4/8。

桃源國小

一名幼兒園員工，日前因接觸過案23082、23125，因此今天（30日）下午至明天預防性停課。

▲基隆包含海洋大學、南榮國中等相繼停課（示意圖基隆夜市／翻攝Pixabay）
▲基隆包含海洋大學、南榮國中等相繼停課（示意圖基隆夜市／翻攝Pixabay）
基隆市3所

南榮國中

1學生確診，該班級即日起停課10天至4/8，另外全校於今天（30日）預防性停課。

海洋大學

校方因校內傳出確診者，自昨天（29日）起全面採用遠距離教學至4/10。

二信中學

校方因學生確診，緊急宣布停課至4/5。

▲新竹關東國小與國立特教學校傳出確診停課。（示意圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心臉書）
▲新竹關東國小與國立特教學校傳出確診停課。（示意圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心臉書）
新竹縣市2所

關東國小

校方今天（30日）宣布一名學童確診，即日起停課到4/10。

國立新竹特教學校

因學生確診，全校共49名與其有接觸者停課10天，其餘學生今天則預防性停課一天。

▲桃園東勢國小、中原大學、復旦高中宣布停課。（示意圖拉拉山／NOWnews資料照）
▲桃園東勢國小、中原大學、復旦高中宣布停課。（示意圖拉拉山／NOWnews資料照）
桃園5所

東勢國小

染疫學童該班級由3/26至4/4停課，其餘師生則從3/26停課到4/1。

中原大學

確診者班級與學系自3/26停課到4/4。

復旦高中

確診者班級自3/26停課到4/4。

大業國小

明天（31日）全校預防性停課1日，4/1親職教育日補假，預計連假過後4/6恢復上課。

私立點創舞蹈補習班

因一名外聘女老師日前確診（案23258），故從3/27停課到4/5止。

▲高雄樹德科大因有2名教師染疫，預防性停課至4/1。（示意圖高雄愛河／翻攝自史哲臉書）
▲高雄樹德科大因有2名教師染疫，預防性停課至4/1。（示意圖高雄愛河／翻攝自史哲臉書）
高雄市1所

樹德科大

該校2名教師染疫，雖3/26到3/28並未踏入校園，但仍預防性停課至4/1，期間使用遠距離教學。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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