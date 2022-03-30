疫情爆發！全台多間學校傳出確診　「停課」懶人包整理

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●世新大學
今天（30日）傳出有一名學生確診，校方則指出即日起至4/8，該確診學生選修課一律改為線上教學，直至4/6起恢復正常上課。
●臺北市立大學附幼附小
因學童確診，從昨天（29日）停課至4/7。
●幸安國小
一名教師昨天確診，共匡列720人進行採檢，目前尚未宣布停課事宜。
●東門國小
外聘老師確診，共73名學童匡列採檢，已宣布預防性停課至4/3。
●稻江護家
一名學生確診，但經查證後，發現該生從上周六就未到校，目前將同班30人預防性停課。
宜蘭縣1所學校
●羅東國中
2名代課老師確診，今天（30日）針對全校1700名師生篩檢，並預防性停課10日。
台東縣2所
●永安國小
日前染疫的案23265小孩就讀於永安國小，今天（30日）下午也被宣布確診，因此至即日起停課到4/8。
●桃源國小
一名幼兒園員工，日前因接觸過案23082、23125，因此今天（30日）下午至明天預防性停課。
基隆市3所
●南榮國中
1學生確診，該班級即日起停課10天至4/8，另外全校於今天（30日）預防性停課。
●海洋大學
校方因校內傳出確診者，自昨天（29日）起全面採用遠距離教學至4/10。
●二信中學
校方因學生確診，緊急宣布停課至4/5。
新竹縣市2所
●關東國小
校方今天（30日）宣布一名學童確診，即日起停課到4/10。
●國立新竹特教學校
因學生確診，全校共49名與其有接觸者停課10天，其餘學生今天則預防性停課一天。
桃園5所
●東勢國小
染疫學童該班級由3/26至4/4停課，其餘師生則從3/26停課到4/1。
●中原大學
確診者班級與學系自3/26停課到4/4。
●復旦高中
確診者班級自3/26停課到4/4。
●大業國小
明天（31日）全校預防性停課1日，4/1親職教育日補假，預計連假過後4/6恢復上課。
●私立點創舞蹈補習班
因一名外聘女老師日前確診（案23258），故從3/27停課到4/5止。
高雄市1所
●樹德科大
該校2名教師染疫，雖3/26到3/28並未踏入校園，但仍預防性停課至4/1，期間使用遠距離教學。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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