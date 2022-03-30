屏東初選！周春米遭指與魔鬼共舞　數據證明泛綠支持度升

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地方人士拿出一份2014年的民調顯示，當時泛綠在屏東整體政黨支持率為40.8%、泛藍23.9%、中間選民28.9%；直至2022年，現任縣長潘孟安執政邁入第7年，泛綠在屏東整體政黨支持率大幅提升為61.8%、泛藍則萎縮到17.4%，值得關注的是，中間選民降至13.7%。
該人士說，與2014年民調對比，有2成的中間選民轉為支持綠營。即便政治時空不同，2022年的綠營已包含小黨，但泛綠61.8%的支持度中，民進黨仍占有49.6%的高支持度，顯見綠色執政、品質保證深植人心。
接著地方人士也攤出施政滿意度民調資料，一份2022年三月的民調顯示，現任縣長潘孟安執政第8年的施政滿意度，整體滿意度高達89.1%，將進9成；對比舊時代的前縣長曹啟鴻，2013年的調查為79.7%，潘孟安優上加優，更是高出1成。
黨政人士分析，潘孟安與舊時代首長不同的是，其不以意識形態為訴求，而是以人為本、以屏東為主，打造「我屏東我驕傲」的品牌，而其的施政所帶來的光榮感，讓中間選民往綠營靠攏現象明顯。
另，近來綠營屏東縣長初選競爭越演越烈，部分陣營紛指控周春米引進國民黨力量，造成民進黨危機。地方人士指出，數字會說話，從2014年至2022年，泛綠在屏東支持度整體成長幅度高達2成，民進黨在屏東支持率不斷成長，反而是國民黨一直在萎縮，怎麼還有引進國民黨勢力的問題？
熟悉屏東政壇的綠營人士則說，地方治理上有許多議題是要共同合作的，建設不論黨派，服務不分色彩。就像恆春半島過去藍大於綠，潘孟安正是憑藉著接地氣的草根精神，從恆春半島崛起。
地方人士進一步批評，莊瑞雄過去所在的屏南選區也在潘孟安立委時期的經營下，有更多綠色選民支持，現在卻批評支持者為魔鬼，實在有失厚道；而周春米訴諸全民縣長理念，廣納各方建言，這才是能延續新世代政治的人選，屏東絕不能走回頭路。