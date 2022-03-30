關懷偏鄉！基金會贊助舞衣舞鞋 助新威國小推展客家舞蹈
新威國小於10年前成立了客家舞蹈，是六龜區唯一以「客家舞蹈」為發展的學校，每年皆取得高雄市代表權並在全國賽大放異彩，但表演服裝一屆傳一屆，時有不合身、不堪使用的困擾。清景麟教育基金會特別選在兒童節前夕為小小舞者送上新舞衣、舞鞋；並特製基金會吉祥物-麟萌為意象的童趣口罩，送給全高雄市偏鄉國小約5千名學童作為兒童節禮物。
坐落於美麗山城六龜區的新威國小，是一所有著百年歷史，披載濃厚客家文化的特級偏遠迷你小學。為增加孩童學習視野與多元展能，新威國小於10年前成立了客家舞蹈，此外，校方也在2年前正式成立合唱團，以發展客家童謠、傳統歌謠為方向，今年也將代表高雄市參加全國鄉土歌謠競賽。
捐贈活動由深耕六龜區學校合唱團已逾10年的陳俊志醫師擔任指揮開場，指導學生以客語高唱童謠組曲。新威國小校長林淑芳感謝基金會贊助整套服裝與舞鞋，讓孩子能亮麗登台，不僅增加孩子們的自信心，表現也越加卓越優異。
清景麟教育基金會執行長楊佩琪說，經過幾年來親自走踏偏鄉學校，深刻體會感受到除了軟硬體的支援，偏鄉孩童更需要的是陪伴，因此持續推動基金會實際深入校園，看見需求，提供最實質的服務。