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關懷偏鄉！基金會贊助舞衣舞鞋　助新威國小推展客家舞蹈

▲清景麟教育基金會特別選在兒童節前夕為新威國小的小小舞者送上新舞衣、舞鞋。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.30）
▲清景麟教育基金會特別選在兒童節前夕為新威國小的小小舞者送上新舞衣、舞鞋。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.30）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-03-30 20:00:37

新威國小於10年前成立了客家舞蹈，是六龜區唯一以「客家舞蹈」為發展的學校，每年皆取得高雄市代表權並在全國賽大放異彩，但表演服裝一屆傳一屆，時有不合身、不堪使用的困擾。清景麟教育基金會特別選在兒童節前夕為小小舞者送上新舞衣、舞鞋；並特製基金會吉祥物-麟萌為意象的童趣口罩，送給全高雄市偏鄉國小約5千名學童作為兒童節禮物。

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▲清景麟教育基金會特別選在兒童節前夕為偏鄉學童送上兒童節禮物。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.30）
▲清景麟教育基金會特別選在兒童節前夕為偏鄉學童送上兒童節禮物。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.30）
坐落於美麗山城六龜區的新威國小，是一所有著百年歷史，披載濃厚客家文化的特級偏遠迷你小學。為增加孩童學習視野與多元展能，新威國小於10年前成立了客家舞蹈，此外，校方也在2年前正式成立合唱團，以發展客家童謠、傳統歌謠為方向，今年也將代表高雄市參加全國鄉土歌謠競賽。

▲捐贈活動由深耕六龜區學校合唱團已逾10年的陳俊志醫師擔任指揮開場，指導學生以客語高唱童謠組曲。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.30）
▲捐贈活動由深耕六龜區學校合唱團已逾10年的陳俊志醫師擔任指揮開場，指導學生以客語高唱童謠組曲。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.30）
捐贈活動由深耕六龜區學校合唱團已逾10年的陳俊志醫師擔任指揮開場，指導學生以客語高唱童謠組曲。新威國小校長林淑芳感謝基金會贊助整套服裝與舞鞋，讓孩子能亮麗登台，不僅增加孩子們的自信心，表現也越加卓越優異。

清景麟教育基金會執行長楊佩琪說，經過幾年來親自走踏偏鄉學校，深刻體會感受到除了軟硬體的支援，偏鄉孩童更需要的是陪伴，因此持續推動基金會實際深入校園，看見需求，提供最實質的服務。

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