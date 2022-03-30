SBL／九太主場送好禮　號召球迷再現「高雄奇蹟」

「SBL高雄狂潮」再度啟動！高雄九太科技隊去年在鳳山體育館主場展現「超級吸票機」的能力，平均每場4619人次入場引爆熱潮， 4月1日-2日、8日－10日的高雄九太主場日，只要高雄九太科技隊出賽的場次，除了活動贈品之外，每場都將發送100顆「驚喜扭蛋」，內有高雄九太簽名球、溫泉渡假飯店住宿券、雙面球衣、運動用品等，另外五球賽也都會有中場遊戲，獲勝者將獲得由Diadora提供的運動鞋一雙，期待球迷熱情到場。
鳳山體育館總共座位數5830個，高雄九太去年在鳳山體育館創下單場5108 人次入場，是SBL第18季入場人次最多的一場，高雄九太兩週出賽5場，累計觀戰人次達23095人次，上座率高達79.2%，是去年SBL的「高雄奇蹟」，今年希望再接再厲，繼續號召鄉親支持高雄九太科技隊。
高雄九太科技隊一向對球迷最慷慨，主場持續打造籃球盛會，花費重金精心佈置主場氛圍，號召高雄球迷們入場為在地球隊加油。只要是高雄九太科技隊出賽的場次，每場都有活動贈品，球員、啦啦隊還會發送扭蛋抽好禮，禮品包括清新溫泉渡假飯店住宿券、九太科技簽名球、九太科技雙面球衣、漢神百貨福袋、球員簽名卡、九太科技戰象T恤、迪士尼驚喜包等，期待高雄球迷熱情到場。
高雄九太科技隊總教練徐仲毅表示：「能夠回到高雄主場作戰，對於球隊是信心極大的鼓舞，希望去年的九太熱度能夠延續到今年，期待能在高雄打出好成績，在鄉親面前爭口氣。」
高雄九太科技隊將在4月1、2、8、9、10日出賽，九太目前以10勝11負排名第三名，僅次於台銀的15勝6負、台啤的17勝5負，是上衝排名的關鍵期，本季SBL例行賽到5月1日結束，九太能否在最後決戰月衝刺，高雄主場非常關鍵，希望高雄球迷能夠到場力挺子弟兵，為九太加油。