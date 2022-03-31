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愚人節絕不被整！12種熱門手法公開：「這招」賤到不行

▲很多情侶喜歡在愚人節當天「假分手」，小心弄假成真。（示意圖／取自shutterstock）
▲很多情侶喜歡在愚人節當天「假分手」，小心弄假成真。（示意圖／取自shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-31 07:30:00

明天就是4月1日愚人節，不是整人、就是被整，《Social Lab社群實驗室》追蹤近1年愚人節整人話題的網路聲量表現，盤點3大類型共12種常見手法，可以參考網友經驗整人，也能複習常見招式小心上當。

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每年愚人節是親朋好友間能光明正大互整的日子，在網友熱議的各式整人手法中，感情類的惡作劇最受關注，情侶間不少人都還是會想要「假裝提分手」、「假裝懷孕」，然而除了成功惡作劇的案例，也有不少網友分享慘痛驚驗，流淚留言：「愚人節說分手結果真的被答應」，藉此告誡其他情侶，玩笑適可而止就好。

▲愚人節常見三大類整人手法。（圖／Social Lab社群實驗室供）
▲愚人節常見三大類整人手法。（圖／Social Lab社群實驗室供）
也有很多人會在此時趁亂告白，萬一告白失敗，還能裝沒事用一句愚人節帶過，也難怪有人說：「情人節說假話，愚人節說真話。」愚人節那天的「我愛你」，絕大多數都是出自真心，因此愚人節也不知不覺變成另類告白節。

此外，有許多人喜歡從食物惡作劇下手，不少人分享自己替換食物內餡的惡作劇經驗，包括：「送給同事抹茶餅乾，其實裡面是芥末」、「OREO內餡換牙膏超經典」，不過雖然好玩，但也要注意安全，別讓人吃到不該下肚的食物。

生活類的惡作劇大多是借助道具，像是用白膠製作出翻倒的「假飲料」、「假的嘔吐物」，放在朋友、同事的辦公桌或鍵盤上。另外還有人分享賤招，將同事的電腦桌面截圖後，將桌面上所有應用程式的捷徑移除，讓人以為當機，怎麼按都沒反應，引發其他網友迴響：「沒有絕交嗎」、「太壞了」。
 

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