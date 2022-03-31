又一個男神全面被消滅　鄧倫逃稅慘被品牌告官追殺索9億

29歲的大陸男神鄧倫，日前因為逃漏稅人氣變「鍋貼」，儘管道歉和補繳近5億台幣稅款，仍無法阻止事業雪崩，29日傳出合作的多家品牌告官要求他歸還天價代言費外，還要賠償違約金和經濟損失，加總下來高達近9億台幣。工作丟光的他，損失難以估計。





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大陸近年來風聲鶴唳重整藝人道德，一沾到「稅」、「毒」、「色」的問題，再大咖的明星都回天乏術，曾紅到半邊天的范冰冰，逃稅風波後想復出慘被冷嘲熱諷。原本將成為女神的鄭爽，棄養代孕的親生小孩，爭議糾纏時，被鬧翻的舊愛抖出逃稅一拳KO。爆出誘拐未成年少女的吳亦凡還在牢裡，下場悽慘。





但別人的教訓不會當成自己的鏡子，直到被抓到才會後悔。鄧倫2018年以《一千零一夜》及《香蜜沉沉燼如霜》兩檔高收視大戲，一躍成為新男神，2019年還入圍福布斯中國名人榜，位列第21位，結果在2019年就走上逃稅不歸路，日前被大陸官方查出他2019年到2020年逃稅5000萬人民幣，約2.2億台幣。





▲鄧倫沒有引以為鑑，跟著逃稅歪風，斷送大好前途。翻攝新劇小能手微博

東窗事發後，鄧倫積極配合稅務局調查，還自首尚未被查到的逃漏稅行為，最終稅務局考量他態度良好，判定追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共1.06億人民幣（約4.8億台幣）。但處置快速的他已難以挽救演藝事業，作品被下架、代言丟了，連社群帳號也被消失，全面遭民間封殺。





29日再傳出曾和鄧倫合作的多家品牌已經提告，要求歸還代言服務費1200萬人民幣(約5800萬台幣)、違約金480萬人民幣(約2160萬台幣)，除此還要求因他形象敗壞引起的經濟損失，粗估下來賠償金額可能近2億人民幣(約9億台幣)。起訴狀曝光後，外界對他後續的賠償責任十分關注，據悉目前他已將名下公司的法人代表轉給家人，只剩火鍋副業持續經營，也是沒有演藝工作的他現在的主要收入管道，雖然大陸傳他已經另找公關公司挽救形象，但看之前「同質性」被抓的大明星，還沒有人翻身成功。



