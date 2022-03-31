巷仔內／避吃碗內看碗外　呂孫綾棄議員雙殺英系布局

原本登記參加民進黨新北市第1選區議員初選的前立委呂孫綾，30日在臉書PO文表示，「我決定退出新北市第1選區議員初選，全力支持黨內同志能夠2席全上」，也引發地方的熱議；政壇人士直言，「高招！」未來想帶職參選立委的人，恐怕不被選民認可。
政壇人士分析，有意挑戰立委的何博文、李坤城，紛紛放棄市議員的連任，如今政壇「淡水蔡依林」的呂孫綾又拋出放棄市議員初選震撼彈，劍指2024立委的意味濃厚，加上民進黨已連任的縣市首長都沒有「中途入閣」情形；把任期做完、對選民的承諾相當重要，儼然已成為民眾檢視民進黨候選人的鐵律，也是對未來想帶職參選的政治人物示警，不應該有吃碗內看碗外的投機心態。
政壇人士指出，呂孫綾退出民進黨新北市第1選區的議員初選後，尋求連任的英系議員鄭宇恩、蘇系新北市客家社團理事長協會第12屆主席彭莉惠，可望直接取得年底大選的門票；但這並非黨內派系的運作，而是蘇系、淡水呂家精心的選戰佈局，不僅呂孫綾取得角逐下屆立委的制高點，且蘇系非常有機會再增加1席的議員席次，也打亂英系的如意算盤，只能嘆蘇系、淡水呂家棋高一招。
政壇人士說，只能怪英系新北的操盤手太天真，滿腦子仍糾結與正國會張銘祐的初選恩怨情緒中，而忽略在淡江大學擔任教授的彭莉惠爆發力；客籍的彭莉惠不僅有客家鄉親支持，且親戚、新莊區里長聯誼會主席施明進與行政院長蘇貞昌有好交情，蘇系的資源、呂家組織力挺下，加上若在大選提出「聯合配票、聯合競選」的策略，當選的機率頗高，屆時英系恐怕只能啞吧吃黃連。