張蘭不忍了！諷刺小S說溜嘴惹禍　轟具俊曄成大S離婚主因

大S和汪小菲離婚後，前婆婆張蘭一直對大S語多保護，對外表示不爭搶孫兒扶養權，看似關係和睦，沒想到小S一番見證大具戀閃婚內幕的說詞，狠踩汪小菲母子的地雷，張蘭昨（30）日也不忍了，回覆網友留言時，反擊小S說溜嘴，「她一不留神把離婚的原因給說出來了，這個嘴真是惹禍的嘴呀！」還附上一個笑哭臉的符號，諷刺意味十足。

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▲張蘭以視訊方式和孫女通話，表示小玥兒為她按讚。（圖／翻攝微博）

▲張蘭回覆網友，指小S說出大汪離婚的主因。（圖／翻攝張蘭抖音）

疫情成為兩岸夫妻的阻礙，大汪戀從去年6月政治話題不合，揭開婚變風暴，汪小菲的一番「漢奸論」，讓大S氣到喊話離婚，汪小菲之後多次被拍到和新歡張穎穎同框，捲入婚內出軌疑雲，11月22日宣布正式離婚；而大S和具俊曄公布2月8日就在韓國登記結婚，短短78天內就投入第二任婚姻，扣除辦理跨海結婚手續需要的時間，執行力相當驚人，也讓網友懷疑大S是否也在保有婚姻狀態時與具俊曄恢復聯繫。

網友在張蘭抖音留言，離婚本來是一件普通的事，「但小S不顧姊姊、外甥炒作、賺流量，這種沒有底線的行為對孩子的傷害很大」，張蘭留言回覆「她一不留神把離婚的原因給說出來了，這個嘴真是惹禍的嘴呀！」把汪小菲出軌責任撇得一乾二淨，意有所指地把矛頭都指向具俊曄是大汪離婚的原因，也有網友反擊是汪小菲先有第三者。

▲張蘭自誇一個好女人可以影響三代，還說小玥兒為自己點讚。（圖／翻攝張蘭抖音）

她隨後在直播間明說「好男不跟女鬥，不跟人家鬥也罷，心胸放大一點，格局放大一點」，還大讚汪小菲是好男人，喊話年僅8歲的孫女汪希玥，「過得不好來找奶奶，奶奶這裡生活更好」，並留言透露小玥兒為她點讚，表態支持奶奶，疑似隔空聲援爸爸汪小菲。



