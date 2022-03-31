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亞洲新冠確診人數破億！Omicron亞變種BA.2發威

▲路透社統計，亞洲的新冠確診人數已衝破1億大關，近期BA.2毒株更是大肆流行。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲路透社統計，亞洲的新冠確診人數已衝破1億大關，近期BA.2毒株更是大肆流行。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-31 06:15:32

新冠肺炎疫情肆虐全球2年多，根據外媒最新統計，光是亞洲的確診病例數就已於30日突破1億大關，而導致近期病例大增的元兇，則是Omicron變異株的亞變種BA.2。

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根據《路透社》報導，亞洲的新冠確診人數30日正式衝破1億，近期更以每2天逾100萬例的速度在增加，主要肇因於BA.2毒株，該毒株雖然致死率相對較低，但傳染力更強。

《路透社》並分析，全球確診病例有21%在亞洲，其中又以印度最多，約有4300萬例；而韓國則是目前平均每日通報新增確診數高居全球之冠，相當於每4例就有1例在韓國。

▲經過激烈辯論與商討後，韓國政府仍宣布，將於下週稍微放寬防疫限制。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國近日每天新增確診人數居全球第一。（圖／美聯社／達志影像）
中國部分，近日也面臨新一波嚴峻疫情，自今年元旦以來，中國已通報逾4.5萬例新增確診，高於2021年全年通報的數量。儘管北京加強管控，堅持清零政策，但對Omicron似乎效果有限，即使中國已有高達9成的人口已接種疫苗，但長者完成加強針的比例仍不夠高，成為重複感染的潛在族群。

▲中國27日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例1219例；另有本土無症狀感染者4996例，其中上海3450例最多。圖為上海民眾排隊搶購物資。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多地近日爆發疫情，上海市疫況嚴重。圖為上海民眾排隊搶購物資。（圖／美聯社／達志影像）
南澳大學（University of South Australia）生物統計專家伊斯特曼（Adrian Esterman）警告，從澳洲等地的例子可以看出，封城對於Omicron沒有用，新一波大流行可能即將到來。

此外，依據世界衛生組織（WHO）數據，目前有近86%的新增確診者都是感染Omicron亞變種BA.2，與COVID-19先前出現的變異株相比，疫苗對BA.2的效果並不夠好，多項研究亦顯示，即使以前曾感染其他變異株，仍有可能再度感染Omicron。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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