亞洲新冠確診人數破億！Omicron亞變種BA.2發威

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《路透社》並分析，全球確診病例有21%在亞洲，其中又以印度最多，約有4300萬例；而韓國則是目前平均每日通報新增確診數高居全球之冠，相當於每4例就有1例在韓國。
中國部分，近日也面臨新一波嚴峻疫情，自今年元旦以來，中國已通報逾4.5萬例新增確診，高於2021年全年通報的數量。儘管北京加強管控，堅持清零政策，但對Omicron似乎效果有限，即使中國已有高達9成的人口已接種疫苗，但長者完成加強針的比例仍不夠高，成為重複感染的潛在族群。
南澳大學（University of South Australia）生物統計專家伊斯特曼（Adrian Esterman）警告，從澳洲等地的例子可以看出，封城對於Omicron沒有用，新一波大流行可能即將到來。
此外，依據世界衛生組織（WHO）數據，目前有近86%的新增確診者都是感染Omicron亞變種BA.2，與COVID-19先前出現的變異株相比，疫苗對BA.2的效果並不夠好，多項研究亦顯示，即使以前曾感染其他變異株，仍有可能再度感染Omicron。
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