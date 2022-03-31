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清明連假天候「2好2壞」 ！今晚變天　連兩天全台有雨

▲清明連假天候「2好2壞」 ！將連兩天全台有雨。（圖／NOWNews影像中心）
▲清明連假天候「2好2壞」 ！將連兩天全台有雨。（圖／NOWNews影像中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-31 06:58:34

中央氣象局表示，今(31)日因微弱鋒面將從北部海面通過、東北季風增強，北部及東北部天氣稍微轉涼，下午水氣增加，降雨隨時間愈晚會愈明顯，金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至彰化、嘉義、台南及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，另17縣市發布陸上強風特報。

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氣象局清晨針對桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市以及連江縣發布濃霧特報，另東北風明顯增加，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風；東半部(含蘭嶼、綠島)、中部以北沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率

氣象局表示，今日北部及東北部白天高溫約24、25度，其他地區高溫仍有26、27度以上，中南部可以來到30至32度；晚間北部溫度會比清晨來得低，氣溫約17、18度，其他地方和清晨類似，溫度在20到24度；迎風面北部及東半部的水氣從下午開始將明顯增加，降雨隨時間愈晚會愈明顯，中南部則大多為多雲的天氣，只有山區有些局部短暫雨。

▲清明連假前雨紛紛。（圖／氣象局）
▲清明連假前雨紛紛。（圖／氣象局）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，清明假期天氣為兩壞兩好，今日中午起東北季風逐漸增強，週六水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，下週日（3日）持續全台有雨，期間中部以北有較大雨勢；北濕冷，中南部濕涼微冷，平地最低溫約在13度左右；應注意防雨及保暖。下週一、二(4、5日)高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部地區偶有局部降雨的機率。（編輯：林莞茜）

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