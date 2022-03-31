清明連假天候「2好2壞」 ！今晚變天　連兩天全台有雨

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氣象局表示，今日北部及東北部白天高溫約24、25度，其他地區高溫仍有26、27度以上，中南部可以來到30至32度；晚間北部溫度會比清晨來得低，氣溫約17、18度，其他地方和清晨類似，溫度在20到24度；迎風面北部及東半部的水氣從下午開始將明顯增加，降雨隨時間愈晚會愈明顯，中南部則大多為多雲的天氣，只有山區有些局部短暫雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，清明假期天氣為兩壞兩好，今日中午起東北季風逐漸增強，週六水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，下週日（3日）持續全台有雨，期間中部以北有較大雨勢；北濕冷，中南部濕涼微冷，平地最低溫約在13度左右；應注意防雨及保暖。下週一、二(4、5日)高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部地區偶有局部降雨的機率。（編輯：林莞茜）
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