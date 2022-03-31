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中國疫下亂象！清零防疫漏洞多　分區封控釀「偽單親」

▲中國近日多地都爆發新冠疫情，也傳出不少防疫亂象。圖為近日上海居民排隊接受新冠病毒檢測。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日多地都爆發新冠疫情，也傳出不少防疫亂象。圖為近日上海居民排隊接受新冠病毒檢測。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-31 07:29:01

中國近日多地爆發新冠肺炎疫情，北京當局的清零政策是否仍能符合需求，在Omicron等變異毒株強攻下，維持過往良好的效果，也遭遇重大挑戰。有中國媒體就報導，鑽漏洞以逃避篩檢的事件頻傳，而上海市分區封控的作法除了被譏為「鴛鴦鍋封控」以外，也讓不少家庭被迫分隔兩地。

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根據中國官媒《新華社》報導，自遼寧出現新一輪本土疫情後，遼寧省政府已累計查處隱瞞行程軌跡、逃避防疫檢查的大貨車司機近百人，均已實施處罰。

報導指出，這類涉疫違法事件，常見的情況是貨車司機攜帶2台或多台手機，接受檢查時，本人使用的「帶星」手機就先藏起來，將事先準備好的另一台「不帶星」手機出示給工作人員看，這樣一來司機的真實旅遊史、14天內是否曾到訪中高風險地區的事實就不易被察覺。

報導提到，雖然多是司機個人行為，但也有個別物流公司「有組織的」幫助貨車司機逃避檢查，近日遼寧朝陽縣警方就曾1次性查獲7台大貨車偽造行程卡。當地警方透露，錦州某物流公司替司機們統一提供電話號碼，通過檢察關口時，司機輸入電話號碼，由物流公司辦公室人員傳來驗證碼，以偽造車輛只到過錦州市的虛假記錄；並嚴正警告此類故意隱瞞行程軌跡的行為，除了會給疫情傳播帶來重大風險以外，也會被追究違法甚至犯罪責任。

另一方面，近日無症狀感染者大增的上海市，已在28日起實施以黃埔江為界，「先浦東、後浦西」的輪流封控措施。有民眾就抱怨，封控措施讓許多家庭被迫分隔兩地，有些人妻被迫在沒有先生的幫助下，隻身完成所有家務，包含採買、帶小孩等，自嘲成了「疫情寡婦」、「疫情單親母親」。 

▲疫情引發部分民眾恐慌，並出現搶購、囤貨的現象。圖為上海民眾站在幾乎被掃空的貨架前。（圖／美聯社／達志影像）
▲疫情引發部分民眾恐慌，並出現搶購、囤貨的現象。圖為上海民眾站在幾乎被掃空的貨架前。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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