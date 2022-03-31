河北地方政府擬「撲殺寵物」防疫！被罵爆後急撤回

中國河北省廊坊市安次區政府，日前發布文件聲稱，為阻斷新冠病毒傳播，確保確診患者返家安全，將全面撲殺確診者家中的寵物，引發爭議，在被大力撻伐後，已於30日宣布撤回上述政策並致歉。
綜合《自由亞洲電台》等媒體報導，根據中國網路上流傳的圖片顯示，河北省要求撲殺寵物的文件是由「廊坊市安次區新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組辦工室」發出，文件內容指出，為進一步阻斷病毒傳播途徑，確保陽性患者返家安全，經與市疾控中心溝通，需儘快對陽性患者戶內豢養動物進行全面徹底撲殺。
文件還提到，下令各屬地「要積極對接專業撲殺隊伍」，「迅速組織實施入戶撲殺工作」，「對有動物但未進行撲殺的陽性患者戶，堅決不允許返家居住」。
報導指出，當地民眾曾致電政府，質疑撲殺行動究竟有無必要，是否缺乏科學根據，當時對方的回應是按照國家規定走，被怒斥是「人類有病，寵物遭殃」。
在引發爭議和民怨後，安次區防控辦已收回有關決定，承認政策有不妥之處，並強調有關措施尚未實際實施，當局將對防疫、抗疫工作制定更嚴謹科學的措施，也對造成民眾困擾深表歉意。
※【NOWnews 今日新聞
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