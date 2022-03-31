北韓射彈失敗、碎片雨落平壤？韓議員：補射舊款以平民怨
北韓宣稱24日試射了新型洲際彈道飛彈「火星-17」（Hwasong-17），引發各國擔憂，不過卻遭美國與韓國事後踢爆，北韓當天試射的很可能並不是平壤聲稱的「火星-17」，而是「火星-15」。根據韓媒引述韓國議員透露，北韓是因試射「火星-17」失敗、落下的碎片雨還造成民間損失，為了平息民怨以及穩固政權，才又補射「火星-15」，並謊稱是「火星-17」。
據《韓聯社》報導，韓國國會國防委員會國民力量籍議員河泰慶29日透露，北韓本月16日發射「火星-17」洲際彈道飛彈（ICBM），卻在平壤上空發生爆炸，碎片雨落在平壤，雖然無法確認是否造成人員傷亡，但已造成了民間損失。
河泰慶並聲稱，平壤市民對此感到驚恐，民心的背離或導致統治動搖，為盡快解決這一問題，北韓當局急忙發射較為老舊的「火星-15」，並宣稱成功發射了「火星-17」。
河泰慶指出，北韓從未撒過如此彌天大謊，也很少會考量到民眾的人權、福祉和安危，之所以有這些舉動，關鍵可能還是在於內部因素起了決定性作用。
不過，韓國國會國防委員會委員長閔洪喆當天則在記者會上表示，無法確定飛彈碎片是否造成民間損失，國防部的報告也並未提及有飛彈碎片從平壤上空落下；共同民主黨籍議員奇東旻也強調，國防部長官聲稱碎片似乎並未落在居住區，而是在農田等地。