艦隊官兵回基隆休假染疫　邱國正稱讚海軍處置得宜

新冠肺炎本土疫情升溫，海軍昨日證實1名海軍168艦隊濟陽級軍艦官兵，在近日休假返回基隆後確診，並已立即啟動相關防疫機制，匡列80多位接觸官兵篩檢結果都是陰性。國防部長邱國正今（31）日稱讚海軍處置得宜，針對後續後備軍人教育召集也有相關防疫措施。
立院外交及國防委員會今日併案審查行政院函請審議「後備軍人召集優待條例草案」案，邱國正在會前受訪被問到海軍官兵染疫一事，他表示，同仁放假參加活動，海軍後面也處理得很好，國軍在防疫工作一直跟中央疫情指揮中心完全結合，指揮中心的規定都完全照辦，對於部隊裡面也很緊張，假如部隊一個工作做不好有染疫，茲事體大，所以各軍種都很警戒。
邱國正表示，這小朋友一有不舒服，完全按照程序送醫、隔開，接觸人員進行篩檢，這都照規定在做，檢查、住院、其他接觸者該隔離、做篩檢、自主隔離，都按照程序進行，國軍會很努力把防疫工作做好。
媒體詢問疫情是否會影響下一梯教召？邱國正表示，教育召集也一樣有規定，來之前的檢查，量測一有溫度不對就隔開，不會讓他進入到單位，經過一般程序檢查無誤後，訓練一樣加大保持間隔距離、用餐等，應該不會影響到。
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