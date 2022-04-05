專訪／何美化身《原子少年》暖心導師 被男孩一舉動嚇到
藝人何美由《大學生了沒》出道，可愛的笑容和活潑開朗的個性，一直以來都是大家的開心果，平時除了會拍攝唱歌影片、經營YouTube頻道之外，最近也在男團選秀節目《原子少年》擔任暖心導師，陪伴男孩們錄製第一集。何美表示當時被一位男孩下台時的第一反應給嚇到，不過後來看到團員們間相互集氣，坦言非常欣慰、感動。
何美在《原子少年》錄影第二現場，陪伴準備備戰的小鮮肉們，她透露其中一位男孩下台後直接飆淚：「因為他被Ella（陳嘉樺）老師點評說是『硬學』，可能覺得他並不適合該舞風，即便那位男孩已經很盡力，但心裡仍滿是受傷和委屈。」雖然何美當時內心有些震驚：「一位190公分的大男生，竟然直接在我面前哭出來。」不過也看到其他團員相互鼓勵、安慰的一面，頓時被整個溫馨的氛圍感動到。
何美認為雖然舞台上的男孩們光鮮亮麗、魅力四射，但如果他們私下緊張、真情流露的一面，能多被看到，或許節目內容更能觸動人心，並表示每一位男孩上台表演時都爆發力十足：「大家都因為憋了一年多，所以把所有的實力、力氣都展現出來。」另外，何美也透露還有一位男孩在上台前一刻臨時被換掉，雖然對方內心受到打擊，難免失望、沮喪，不過他仍相當大器，喊話自己必須再接再勵，此舉讓何美感到相當欣慰。
被問到會不會有想過要組團出道，何美表示已和一位好友合作翻唱一陣子，創立「美修美修 Cover」特輯，磨練唱功之外，她坦言與志同道合的朋友相互切磋非常享受，時常會透過IG和粉絲們分享。
事實上，何美透露自己與籃籃、舒子晨Nikita有組成「果子狸女團」，3人因為家住在附近，時常一起遛狗而變得要好，加上都可以走搞笑、無厘頭風格，所以會固定拍攝不同形式的抖音影片。果子狸女團除了受邀上綜藝節目表演之外，還在天團玖壹壹私下創作的音樂中參與演出，何美笑說原本只是想拍攝影片製造歡樂，沒想到果子狸女團可以受到廣大粉絲的喜愛，希望未來能有更多表演機會。
《原子少年》由知名製作人詹仁雄發起，邀請陳嘉樺（Ella）、坤達、周湯豪、田一德一同擔綱導師，要在80位小鮮肉裡，培育出優質男團。