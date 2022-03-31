祭「類普篩」圍堵基隆疫情　陳時中：若成功未來會沿用

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今陳時中赴立院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時說明，若要控制住本波Omicron疫情，需要做好疫調，逐步找出社區潛藏個案，是現在最主要的工作目標。目前基隆2歲以上可快篩人口約有36萬人，中央會先把試劑準備好，透過地方民政或衛政系統發放，「所以中央地方要一起合作」。
過往疫情爆發，指揮中心均嚴正否准普篩，但本次基隆卻實施「類普篩」，遭外界質疑雙標，對此，陳時中嘆氣解釋，前年要做普篩沒有相關東西，去年主要是專業用快篩，那時精確度相當不足，大約只有7成，現在家用快篩較為普及，準確度可達9成，「這兩個時空是完全不一樣的情況」，若本次試辦計畫成功，將來區域防堵可以沿用。
對於快篩可能有偽陰性或偽陽性問題，陳時中表示是比例問題，PCR也會有相關問題在，實施類普篩而不全面PCR是要看整體經濟與時間效益，類普篩是針對比較重點區域，發放快篩讓民眾主動來做，及早找出可能案源，PCR也仍然是要做。
陳時中分析，本波疫情源頭不排除可能是境外移入個案滲漏進社區，台灣並不會自己產生病毒，從航空、船運、偷渡等境外移入都有可能性。他也坦言，追求共存多是因為不得不與病毒共存，所以要從共存條件中，尋求社會可以接受方式來做，因為新冠肺炎傳播力強，未來台灣有可能會走向與病毒共存，但目前可以做到的情況下，還是要盡快找出黑數，讓社會安全。
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