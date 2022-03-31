俄烏動盪！台股早盤紅翻黑 台積600元失守、能源股抗跌
俄羅斯昨（30）日改口稱烏俄談判未見突破性進展，美股四大指數走跌，但最新消息俄羅斯與烏克蘭於4月1日將恢復線上會談，台北股市今（31）日開高走低，接近9點半跌50點左右，下殺來到17683點。權值股台積電弱勢，早盤跌6元，來到594元，600元大關失守。盤面焦點為能源股與化工農概族群，逆勢抗跌。
俄羅斯週三（30日）改口稱烏俄談判未見突破性進展，美股四大指數走跌，美股道瓊指數下跌65.38點，或0.19%，收35228.81點；那斯達克指數下跌177.36點，或1.21%，收14442.28點；標普500指數下跌29.15點，或0.63%，收4602.45點；費城半導體指數下跌117.00點，或3.23%，收3508.60點。
台北股今日開盤漲13.54點，加權股價指數以17754.1點開出，隨後開高但不久後又翻黑，接近9點半跌50點左右，下殺來到17683點。權值股台積電弱勢跌，早盤跌6元，來到594元。聯電跌約1%左右。聯發科跌逾1%，鴻海相對強勢，逆勢抗跌。大立光漲逾1%。
今日盤面焦點為化工農概族群，惠光、東鹼漲4%以上，毛寶漲3%，東聯、長興、台肥都在平盤之上。風電概念股也表現亮眼，上緯投控漲6%多，大亞、東元、中興電漲逾4%，亞力與永冠漲2到3%，華城漲逾1%。太陽能中的鑫科漲4%以上，元晶、達能、台勝科漲逾2%，聯合再生漲1%多。