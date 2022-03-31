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役期延長爆提前當兵潮？邱國正：不會一刀切晚一天變一年

▲國防部長邱國正表示，役期延長尚未定論。（圖／記者呂炯昌，2022.03.31）
▲國防部長邱國正表示，役期延長尚未定論。（圖／記者呂炯昌，2022.03.31）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-31 10:10:22

俄烏戰爭爆發後，針對義務役期延長議題引發熱議，國防部長邱國正今（31）日表示，很多家長、年輕人都很著急，他能諒解這些想法並致歉，當初102年將1年期義務役改為4個月軍事訓練役，軍中過渡期並存兩種役期，因此不會一刀切，早一天入伍4個月、晚一天1年。

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立院外交及國防委員會今日併案審查行政院函請審議「後備軍人召集優待條例草案」案並備質詢。邱國正會前接受訪問，媒體詢問，若將現行4個月的軍事訓練役延長至1年，有專家學者憂心會影響志願役戰力。

邱國正回應表示，目前尚未有定論，但他很感激這些專家的建議，專家有其立論基礎，國防部也會將這些言論納入考慮，但戰力是比較出來的，他並非指軍事訓練役沒有戰力，只是與志願役相比，當然不如。

媒體詢問許多民代接獲家長陳情，希望能提早卡位當兵。邱國正表示，很多家長、年輕人都很著急，他對這些想法都能諒解，也要致歉並非刻意造成這個現象，他也指出，當初民國102年（2013年）起從為期1年義務役更改4個月後，很長一段過渡期軍中同時存在兩種役期義務役，有1年也有4個月，「因此不會一刀切，早一天入伍是4個月、晚一天是1年」，不會有這種狀況發生，這點他是肯定的。

邱國正表示，會將有關役期延長議題的相關意見納入，綜整完畢後適切對外說明。

由於近期有特戰官兵「阿忠」寫信向總統蔡英文陳情，指入伍兩年未領戰鬥個裝，而這名官兵正參與這項行軍訓練，邱國正週一也前往視導。

媒體關切是否有遇到這名官兵。邱國正表示，單位幹部有提到這名官兵也在其中參與訓練，但他並沒有刻意找他，他視導的對象是全體官兵，但他也跟幹部提到，不要去責怪這名官兵，這是情緒發洩，也要求幹部注意到規則，按照規則把握原則，責任他來負責，沒有任何責備。

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