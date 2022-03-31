役期延長爆提前當兵潮？邱國正：不會一刀切晚一天變一年

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邱國正回應表示，目前尚未有定論，但他很感激這些專家的建議，專家有其立論基礎，國防部也會將這些言論納入考慮，但戰力是比較出來的，他並非指軍事訓練役沒有戰力，只是與志願役相比，當然不如。
媒體詢問許多民代接獲家長陳情，希望能提早卡位當兵。邱國正表示，很多家長、年輕人都很著急，他對這些想法都能諒解，也要致歉並非刻意造成這個現象，他也指出，當初民國102年（2013年）起從為期1年義務役更改4個月後，很長一段過渡期軍中同時存在兩種役期義務役，有1年也有4個月，「因此不會一刀切，早一天入伍是4個月、晚一天是1年」，不會有這種狀況發生，這點他是肯定的。
邱國正表示，會將有關役期延長議題的相關意見納入，綜整完畢後適切對外說明。
由於近期有特戰官兵「阿忠」寫信向總統蔡英文陳情，指入伍兩年未領戰鬥個裝，而這名官兵正參與這項行軍訓練，邱國正週一也前往視導。
媒體關切是否有遇到這名官兵。邱國正表示，單位幹部有提到這名官兵也在其中參與訓練，但他並沒有刻意找他，他視導的對象是全體官兵，但他也跟幹部提到，不要去責怪這名官兵，這是情緒發洩，也要求幹部注意到規則，按照規則把握原則，責任他來負責，沒有任何責備。