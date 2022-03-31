清明連假要去哪？民眾預訂行程排行公開：全擠「這裡」玩
再過兩天就是4天兒童清明連假，不少民眾都已摩拳擦掌準備出遊，預訂平台KLOOK統計4月2日到4月5日共4天連假裡，站上預訂最熱門的體驗活動Top 15，前3名分別為遠雄海洋公園、清境農場和屏東海生館，可見親子活動最受歡迎，尤其是適合全家人一同前往的樂園與生態農場。
從Klook平台數據來看，大部分旅客在出遊前兩周就會規劃連假行程，飯店住宿甚至會提前3周前下訂，從旅客預訂的活動類型來看，清明連假仍以親子活動最熱門，尤其是可以玩上一整天的主題樂園，或是交通方便的兒童新樂園，都擠進清明連假預訂排行前10名。
親近大自然和小動物的生態農場也相當熱門，能欣賞綿羊秀的清境農場成為第2名，位於宜蘭的熱門園區斑比山丘和張美阿嬤農場，因為有梅花鹿或水豚君等超萌動物獲得高人氣；現正在華山園區中展出的「小王子的藝想世界75周年特展」，也因為高互動的展場設計受到青睞。
除了親子活動之外，出海行程同樣廣受歡迎，宜蘭龜山島登島行程兼賞鯨的出海體驗，能感受一望無際的海洋，運氣好還能看到鯨魚、海豚或飛魚躍出海面，成為清明連假預訂榜單第7名；許多旅客趁著連續假期到澎湖旅遊，讓「南方四島加藍洞一日遊」及「七美望安」等跳島體驗人氣持續攀升，澎湖水上活動的整體流量較上個月成長4倍以上。
Klook搶攻清明連假出遊商機，推出購買指定生態農場體驗8折起優惠外，另加送Uber Eats 50元抵用券。主題樂園票價也同步開跑促銷，六福村主題遊樂園在清明連假4天裡，12歲以下兒童免費入園，在Klook預訂單日門票打7折。