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高雄今＋4　2人是小學生　陳其邁：社區傳播風險不高

▲高雄市新增４例確診案例，其中2人是小學生，同班師生及補習班師生採檢全數陰性，市長陳其邁研判，社區傳播風險不高。(圖／高市府提供)
▲高雄市新增４例確診案例，其中2人是小學生，同班師生及補習班師生採檢全數陰性，市長陳其邁研判，社區傳播風險不高。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-31 11:20:12

基隆疫情燒到高雄，高雄市今（31）日新增4例確診病例，1例為基隆計程車司機案（22688）密切接觸者，另1例為3月26日參加台中婚宴之密切接觸者及其2位同住家人，且同住家人均就讀某國小同一班級，同班師生及補習班師生採檢全數陰性，市長陳其邁表示，依市府判斷因比較早發現，社區傳播風險不高，陳其邁也表示，這所國小在全數採檢完畢，將根據風險來匡列。

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▲基隆市案22688衍生高市確診個案。(圖／高市府提供)
▲基隆市案22688衍生高市確診個案。(圖／高市府提供)
疫情指揮中心指揮官陳時中昨天指出，台中婚宴有3人確診，感染源待釐清。這案暫時先用台中婚宴，但3人確診都不是住在台中，案23266、23268住在台北市；案23277住在基隆市，在高雄服役中，28日休假，21日回到基隆，26日到台中參加婚宴，28日回高雄。於3月24日到基隆搭小黃接觸，於昨天確診，所幸其家人採檢都是陰性。

▲台中婚宴所衍生高市個案。(圖／高市府提供)
▲台中婚宴所衍生高市個案。(圖／高市府提供)
高雄新增案23387是一名50多歲市民，3月17日至24日有北部活動史，因基隆計程車確診，他3月24日起接觸自主健康管理，31日快篩陽性就醫確診，Ct值19.5，他家人都是陰性，市府評估案23387社區傳播風險不高。

案23388是一名30多歲市民，26日到台中參加婚宴，29日發病，31日確診，他傳給2名同住家人，2名確診家人都是國小學生，市府緊急採檢154名同班師生及同補習班學生，全數陰性，兩名國小確診者Ct值分別是28.3、Ct值35.7，都是剛發病，目前無症狀。

▲案23387於高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
▲案23387於高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)

▲案23388於高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
▲案23388於高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
隨後衛生局簡任技正潘炤影也公布個案相關公共場所活動史。案23387於3月24日下午4時01分搭乘高鐵1321車次從台北至左營，座位為第九節車廂13D；案23388於3月26日搭乘高鐵從台中至高雄，3月28日到過吉照故里茶道院，3月29日搭乘高鐵從左營到台北，3月30日則是搭乘高鐵0125車次從台北返高雄。

高雄市衛生局提醒曾出入相關場所民眾進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應佩戴醫療用口罩，盡速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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