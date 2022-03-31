高雄今＋4　2人是小學生　陳其邁：社區傳播風險不高

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高雄新增案23387是一名50多歲市民，3月17日至24日有北部活動史，因基隆計程車確診，他3月24日起接觸自主健康管理，31日快篩陽性就醫確診，Ct值19.5，他家人都是陰性，市府評估案23387社區傳播風險不高。
案23388是一名30多歲市民，26日到台中參加婚宴，29日發病，31日確診，他傳給2名同住家人，2名確診家人都是國小學生，市府緊急採檢154名同班師生及同補習班學生，全數陰性，兩名國小確診者Ct值分別是28.3、Ct值35.7，都是剛發病，目前無症狀。
隨後衛生局簡任技正潘炤影也公布個案相關公共場所活動史。案23387於3月24日下午4時01分搭乘高鐵1321車次從台北至左營，座位為第九節車廂13D；案23388於3月26日搭乘高鐵從台中至高雄，3月28日到過吉照故里茶道院，3月29日搭乘高鐵從左營到台北，3月30日則是搭乘高鐵0125車次從台北返高雄。
高雄市衛生局提醒曾出入相關場所民眾進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應佩戴醫療用口罩，盡速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。