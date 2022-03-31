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外資回頭、出口商拋匯　新台幣早盤再升一度觸28.55元

▲新台幣兌美元今（31）日早盤一度再升至28.55元，之後逢低承接美元買盤進場，一度又翻貶至28.591元，但相較前一交易日低點28.75元，新台幣兌美元今日仍是偏升格局，目前在平盤震盪。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（31）日早盤一度再升至28.55元，之後逢低承接美元買盤進場，一度又翻貶至28.591元，但相較前一交易日低點28.75元，新台幣兌美元今日仍是偏升格局，目前在平盤震盪。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-03-31 10:28:08

在美元走弱，加上外資及出口商拋匯下，新台幣兌美元昨日終止連7貶，收盤衝上28.58元，今（31）日早盤走勢仍偏升，一度來到28.55元、升值3分，但之後逢低承接美元買盤進場，新台幣也翻貶，並下探28.591元、貶值1.1分，只是與前一交易日低點28.75元相較，今日新台幣走勢仍是偏升格局，目前在28.58元平盤震盪。

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由於俄羅斯改口稱烏俄談判未見突破性進展，美股4大指數走跌，但最新消息俄羅斯與烏克蘭於4月1日將恢復線上會談，台股今日早盤開高走低，接近9點半跌50點左右，下殺來到17683點。

國際匯市部分，美元仍偏弱，美元指數跌破98，亞洲主要貨幣韓元今日則在1209.85韓元兌1美元盤整，日圓在122.04日圓兌1美元震盪，而新台幣早盤仍呈現偏升格局，一度再探28.55元。

在台股開高及美元仍偏弱，加上月底出口商有拋匯需求，新台幣兌美元今日早盤以28.58元平盤開出後，一度來到28.55元、升值3分，只是隨著台股翻貶，美元買盤逢低承接，新台幣也有翻貶來到28.591元、貶值1.1分，但與前一交易日低點28.75元相較，今日新台幣仍是偏升格局，目前在28.58元平盤震盪。

匯銀人士分析，上海封城，台灣本土的疫情有再起跡象，美台的利差預料會持續擴大，除非客觀現實改變，比如俄烏停火或中國主要城市如上海等地疫情受控，不致影響廠商生產及出貨，也不排除外資熱錢大舉回頭加碼台股。

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