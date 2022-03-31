外資回頭、出口商拋匯 新台幣早盤再升一度觸28.55元
在美元走弱，加上外資及出口商拋匯下，新台幣兌美元昨日終止連7貶，收盤衝上28.58元，今（31）日早盤走勢仍偏升，一度來到28.55元、升值3分，但之後逢低承接美元買盤進場，新台幣也翻貶，並下探28.591元、貶值1.1分，只是與前一交易日低點28.75元相較，今日新台幣走勢仍是偏升格局，目前在28.58元平盤震盪。
由於俄羅斯改口稱烏俄談判未見突破性進展，美股4大指數走跌，但最新消息俄羅斯與烏克蘭於4月1日將恢復線上會談，台股今日早盤開高走低，接近9點半跌50點左右，下殺來到17683點。
國際匯市部分，美元仍偏弱，美元指數跌破98，亞洲主要貨幣韓元今日則在1209.85韓元兌1美元盤整，日圓在122.04日圓兌1美元震盪，而新台幣早盤仍呈現偏升格局，一度再探28.55元。
在台股開高及美元仍偏弱，加上月底出口商有拋匯需求，新台幣兌美元今日早盤以28.58元平盤開出後，一度來到28.55元、升值3分，只是隨著台股翻貶，美元買盤逢低承接，新台幣也有翻貶來到28.591元、貶值1.1分，但與前一交易日低點28.75元相較，今日新台幣仍是偏升格局，目前在28.58元平盤震盪。
匯銀人士分析，上海封城，台灣本土的疫情有再起跡象，美台的利差預料會持續擴大，除非客觀現實改變，比如俄烏停火或中國主要城市如上海等地疫情受控，不致影響廠商生產及出貨，也不排除外資熱錢大舉回頭加碼台股。