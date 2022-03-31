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沒外匯買能源！斯里蘭卡陷經濟危機　全國每天停電10小時

▲斯里蘭卡外匯不足，無法購買能源燃料，民眾在加油站苦等也可能空手而歸。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡外匯不足，無法購買能源燃料，民眾在加油站苦等也可能空手而歸。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-31 10:39:59

斯里蘭卡過去以觀光業做為主要經濟來源，卻因為新冠肺炎疫情重挫，近來面臨嚴重經濟危機，由於外匯短缺，導致無法購買民生物資、能源，斯里蘭卡最大的國有電力公司錫蘭電力局30日表示，即日起在全國範圍內實施每天停電10小時的措施。

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綜合外媒報導，斯里蘭卡正處於1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，由於斯里蘭卡政府無力支付進口燃料，斯里蘭卡30日面臨長達10小時的停電，就連首都可倫坡也開始停電。

斯里蘭卡電力局在一份聲明中指出，31日停電時間將會延長至13小時。斯里蘭卡公共公用事業委員會主席拉特納亞克（Janaka Ratnayake）警告，未來2天停電時間可能還會更長。

斯里蘭卡60%的電力依靠煤炭和石油發電，而煤炭和石油均需從國外進口。另外約40%的電力為水力發電，但因乾旱天氣，大多數水庫處於極度缺水的狀況。

由於缺乏外匯，目前斯里蘭卡國內食品、燃料和藥品等很多商品供應不足。斯里蘭卡各地超市商家、加油站都排起長長人龍，但可能仍會空手而歸。政府為了因應缺貨缺油問題，除了實施停電措施之外，奶粉、糖、米等生活必需品實行定量配給。先前還國內紙張匱乏和印刷機器不足，原定考試被無限期推遲。

可倫坡一間餐廳的老闆表示，儘管他的餐廳備有發電機，但是因卻少燃料，讓他在停電期間難做生意。不僅來客數減少了三成，客人的消費意願也降低，「以前會買2杯啤酒的人，現在只喝1杯了。」

斯里蘭卡貿易逆差去年12月達到11億美元（約台幣314億），而斯里蘭卡政府今年還得償還70億美元（約台幣2000億元）的外債。但國內外匯儲備在過去2年中減少了70%，截至2月僅不到23.1億美元，讓斯里蘭卡政府不得不再降低信用評級以及滿足民生需求穩固國內市場之間做選擇。

為了擺脫困境，斯里蘭卡政府準備向國際貨幣基金組織（IMF）求援，並與中國、印度和孟加拉國等國就雙邊援助進行談判。

▲斯里蘭卡民眾抗議國內物價漲翻。（圖／達志影像美聯社）
▲斯里蘭卡民眾抗議國內物價漲翻。（圖／達志影像美聯社）

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