高雄今新增4確診　與基隆計程車司機、台中婚宴有關

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至於案23388則是在3月26日到台中參加婚宴確診，為台中婚宴群聚影響高雄的第二例，據悉案23388坐在第14桌，為女方同事，當天參與婚宴回家後造成同住接觸者兩位7歲小孩傳染，小孩在國小及補習班師生等接觸者共154人經篩檢都是陰性，國小已採預防性停課，至於案23388的配偶因為有打疫苗，目前還是陰性狀態。
高雄市政府也公布案23387和23388在公共場所的活動史，案23387在3月24日下午曾搭乘高鐵從台北到左營站，返家後因為活動不便，無其他足跡史；至於案23388則曾於3月26日參加完婚宴後，在下午搭乘高鐵，從台中回到高雄，3月28日則曾到過橋頭區的吉照故里茶道院、3月29日搭乘高鐵從左營到台北，隔天再搭乘高鐵從台北回到左營站。
高雄市長陳其邁表示，從台中婚宴衍伸到高雄感染個案，5天傳染兩波，可看出Omicron傳播力很快，兩位學童案23493、23494剛開始發病，也感謝學校校長、老師、補習班非常配合進行匡列隔離疫調，召回採檢已經完成，154人都是陰性，因為案例及早發現社區風險不高；陳其邁強調，目前全台仍有散發型的社區個案產生，加強疫調、針對特定族群加強篩檢策略，只要小心、謹慎應對，相信社區都可以控制下來。