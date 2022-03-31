王國材點頭！台鐵將再支付逾1.5億予太魯閣罹難家屬
0402太魯閣事故屆滿周年，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀今（31）日表示，交通部長王國材在昨（30）日與家屬的會議上同意，台鐵應再給付予太魯閣事故全體罹難者家屬」額為新台幣150,430,000元，作為台鐵的懲罰。
「太魯閣的眼淚」發出聲明表示，任何制度性問題，均非一朝一夕能夠解決，但沒有人吹響號角，這些潛藏的沉痾將永遠不會被改變，近年台灣在許多領域於國際發光發熱，然而，民生基本的交通安全乃至公共安全，一直是我們至今日常的恐懼，也是現今體制中最深處的挑戰。
因太魯閣事故奪去至親的家屬所組成「太魯閣的眼淚」，因為同樣的理念及訴求匯聚，失去的至親讓他們無所畏懼，敢於面對、衝撞台鐵不合理的現狀。
陳孟秀重申訴求，台鐵必須在每一事故的賠償，一次比一次賠償得多。前次普悠瑪事故造成18人死亡，台鐵賠償每人新台幣1570萬元，台鐵曾要痛定思痛，然而過了兩年半，我們沒有看見台鐵任何改革的步伐，只有更多的怠忽職守，以至於釀成更嚴重的意外，再次因為台鐵的工安疏失導致太魯閣事故，造成近三倍之人數即49人罹難。
在多次的會議、訊息往來，還有行政院政委羅秉成居間協調後，陳孟秀表示，在昨天王國材同意家屬的訴求，台鐵應再給付予「太魯閣事故全體罹難者家屬」總額為新台幣150,430,000元，作為台鐵的懲罰。
陳孟秀強調，雖然再多的金錢都無法換回家屬摯愛的性命、再多金錢都無法減輕驟失至愛的痛楚，然而唯有如此，才能嚇阻台鐵將人命納入固定支出而改善消極的態度、督促政府痛定思痛，審慎鐵路行車安全、落實改善。