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議員助理費「挪用多於詐領」　額度16年未調整恐是原罪

▲各地方縣市議會的公費助理補助費用，至今已經16年未調升。部分議員與議員助理指出，之所以會有「詐領助理費」的情況發生，多數不是「詐領」而是「挪用」。圖為台北市議會議場。（資料照／記者丁上程攝，2022.01.25）
▲各地方縣市議會的公費助理補助費用，至今已經16年未調升。部分議員與議員助理指出，之所以會有「詐領助理費」的情況發生，多數不是「詐領」而是「挪用」。圖為台北市議會議場。（資料照／記者丁上程攝，2022.01.25）

記者丁上程、王敏旭／台北報導

2022-03-31 16:22:10

全台各縣市議員「詐領助理費」的違法事件頻傳，且是自始至終未間斷過。不過在競爭激烈的地方縣市議員選戰中，不僅時常有同區不同黨派議員相互競爭，新人挑戰舊人的戲碼也常常上演，「詐領助理費」一事，就常常成為對手檢舉或是攻擊的目標之一。而為何還是會有縣市議員冒著違法的風險，也要詐領助理費？對此資深的議員助理表示，原罪恐與「助理補助費16年未調整」有關。

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「16年前一碗牛肉麵、一個便當才多少錢？現在又漲到多少錢？但公費助理費至今已經16年沒調整。」一名不願具名的資深北市議員助理表示，即使不論物價飛漲，以民間企業來說都很少這麼長時間沒有調薪的動作，「我的老闆還算是比較有良心的議員，願意從自己的薪資中，自掏腰包聘請額外助理，甚至用自己的薪水為員工加薪，但不代表所有的議員都願意這樣做。」

那究竟助理費16年未調整，與「詐領助理費」有何關係？另名北市議員助理透露，多數被抓包「詐領助理費」的市議員，多半是以人頭的方式登記助理，然後再將助理費挪為己用，「但詐領的助理費，其實多數都並非議員自行花用，而是拿來聘請更多助理。」

另名非六都的議員指出，議員的行程不一定每天都很滿，有時需要兼職的助理協助，因此2名兼職助理，就由1名助理以人頭方式領薪，領完再拿出部分薪資給議員轉交另名助理，部分議員還更貼錢給薪，在一毛未拿狀況下還被依詐領遭逮。

該名議員指出，部分議員貪汙可能是私人用途，但更多狀況則是「挪用」而涉案，因為過去助理薪資是匯到議員戶頭再轉給助理，難改以前養成的大水庫習慣，過去是可行現在卻不行，因此紛紛吃上官司。

台北市議員許家蓓表示，助理協助議員準備問政資料、選民服務、跑行程以及辦理協調會或會勘等，實務上每位議員都有至少5至10位以上的助理維持團隊運作，才能兼顧問政及服務品質，也因此每月24萬的助理費其實不敷使用。許家蓓強調，若想要吸引優秀人才協助問政，當然要給助理合理的薪資待遇與福利，但台北市物價年年漲，公費助理費卻十幾年來卻凍漲，所以仍必須自掏腰包為助理加薪，才能留住人才。

新北市議員廖宜琨說，一個月助理費24萬元，但他的選區有4個，每區要有1名主任，再加上行政助理有6個，加起來就10名助理，但依法僅能請8名助理共24萬元，因此剩下助理的薪資的就自己掏錢支應。廖宜琨表示，助理的人數、費用應該要修法，部分議員選區較遼闊，現在的補助根本不夠，必須要依照選區的面積、人數多寡再重新分配才會比較合理。

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