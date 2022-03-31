議員助理費「挪用多於詐領」　額度16年未調整恐是原罪

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那究竟助理費16年未調整，與「詐領助理費」有何關係？另名北市議員助理透露，多數被抓包「詐領助理費」的市議員，多半是以人頭的方式登記助理，然後再將助理費挪為己用，「但詐領的助理費，其實多數都並非議員自行花用，而是拿來聘請更多助理。」
另名非六都的議員指出，議員的行程不一定每天都很滿，有時需要兼職的助理協助，因此2名兼職助理，就由1名助理以人頭方式領薪，領完再拿出部分薪資給議員轉交另名助理，部分議員還更貼錢給薪，在一毛未拿狀況下還被依詐領遭逮。
該名議員指出，部分議員貪汙可能是私人用途，但更多狀況則是「挪用」而涉案，因為過去助理薪資是匯到議員戶頭再轉給助理，難改以前養成的大水庫習慣，過去是可行現在卻不行，因此紛紛吃上官司。
台北市議員許家蓓表示，助理協助議員準備問政資料、選民服務、跑行程以及辦理協調會或會勘等，實務上每位議員都有至少5至10位以上的助理維持團隊運作，才能兼顧問政及服務品質，也因此每月24萬的助理費其實不敷使用。許家蓓強調，若想要吸引優秀人才協助問政，當然要給助理合理的薪資待遇與福利，但台北市物價年年漲，公費助理費卻十幾年來卻凍漲，所以仍必須自掏腰包為助理加薪，才能留住人才。
新北市議員廖宜琨說，一個月助理費24萬元，但他的選區有4個，每區要有1名主任，再加上行政助理有6個，加起來就10名助理，但依法僅能請8名助理共24萬元，因此剩下助理的薪資的就自己掏錢支應。廖宜琨表示，助理的人數、費用應該要修法，部分議員選區較遼闊，現在的補助根本不夠，必須要依照選區的面積、人數多寡再重新分配才會比較合理。