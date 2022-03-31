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NBA／Poole砍生涯新高無用！勇士苦吞4連敗　讓出西區第3

▲勇士小將Jordan Poole。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士小將Jordan Poole。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-31 12:52:05

近期狀態不佳的金州勇士，今(31)日在主場迎戰8連勝的鳳凰城太陽，雖然新星Jordan Poole攻下本季新高的38分，但球隊在決勝時期幾次處理球相當糟糕，最終以103:107輸球，吞下近期4連敗，戰績也被獨行俠給追上。

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勇士在少了Curry之後，最近6場比賽僅有1勝，不過此役靠著Poole單節15分的火燙表現下，首節打完暫時還領先太陽3分。不過次節勇士失誤率居高不下，加上多次上空籃的機會失手，太陽在這節反超以2分領先進入到中場。

易籃再戰後，Klay Thompson終於投進個人本場第一記三分球，勇士也藉由積極拚搶，打出一波10:2的小高潮，重新拿回比賽主動權。不過隨後兩次不理想的失誤，又讓太陽反打了一波9:0，三節打完客隊以77:75持續領先。

末節戰況持續膠著，Jordan Poole站出來連得5分，勇士再度超前；之後兩隊在分數上持續拉鋸、互有領先。比賽進入到最後2分鐘，雙方戰成平手，Paul跳投命中，太陽98:96領先。

之後比賽哨聲頻頻響起，太陽持續握有1分領先，Devin Booker在爭搶籃板時對Poole犯規，他兩罰皆中讓球隊反超。但接著Thompson也在剩下34.2秒時對Booker犯規，送出兩罰，也把領先再度拱手讓出。接著Draymond Green發生失誤，Paul回過頭來再拿2分，太陽使用犯規戰術消磨時間，勇士得不到好的三分出手機會，最終以4分之差輸球。

此役Poole手感很好，22投11中，三分球15投7中，得到勇士最高的38分，另有9籃板和7助攻；但另外兩名得分箭頭Thompson和Andrew Wiggins表現一般，合計36投僅11中，狀態低迷。

太陽Mikal Bridges表得到了21分7籃板；Booker斬獲22分，Chris Paul攻下15分8助攻，中鋒D.Ayton得到16分16籃板。

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