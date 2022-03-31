元元「9秒裸體片」21萬人看過了　高潮在最後

元元（吳婕安）憑日系童顏、E罩杯身材於直播平台發跡，2018年受邀錄製《綜藝玩很大》節目打開知名度，受封「新宅男女神」、「呆萌系教主」，同年推出全裸寫真集，近年成為各大綜藝力邀來賓。她昨（30日）在粉專上傳一段「全裸影片」，發布僅半天，觀看次數已經突破21萬。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲元元IG有95萬人追蹤。（圖／元元臉書）▲▼元元兼具可愛及性感特質。（圖／元元臉書）▲元元擁有蘿莉臉、32E、24、35豐滿身材。（圖／元元臉書）曝光的影片，地點看似在家中，元元坐在地板上，兩手扣住一雙拱起的潔白蜜大腿，臀部線條一覽無遺，加上裸露的雙臂，疑似一絲不掛入鏡，沒想到，才無辜看向鏡頭，並俏皮眨眼，下一秒突然，改成盤腿坐姿，這才發現原來有穿小可愛和熱褲。▲▼元元「裸體」入鏡。（圖／元元臉書）▲▼元元「裸體」入鏡。（圖／元元臉書）▲▼原來只是「假性裸體」，元元其實有穿衣服。（圖／元元臉書）元元叮嚀：「千萬別看到最後...」，粉絲全莞爾，「嚇一跳！我想說怎麼變那麼大膽」、「我還以為元元個性和穿著變得大膽了」、「太讓我失望了」、「前面遐想，後面浪費時間」，有人則莫名被吸引，「看了超過30次」、「我一直重播重播、再重播」、「我看了2小時，到底後面有什麼」，引起熱議。（編輯／楊穎軒）▲影片長度才9秒，IG觀看數高達21萬。（圖／元元IG）男演員逆風嗆「威爾史密斯打人很屌？」 兩派網友吵翻了電豹女神「下面只套一條內褲」 網友羨慕死：孫生有福氣快訊／「玄彬&藝真」成為夫妻！超高檔新娘婚紗大公開