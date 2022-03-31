小S自曝視訊國民姊夫　「好想揉你胸部」逗樂具俊曄

小S在節目《小姐不熙娣》裡暢聊大S和具俊曄閃婚內幕，讓前姊夫汪小菲吃飛醋，虧她「你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」光看預告讓外界產生誤會，以為她對大S戀情瞭若指掌，其實小S猜了一輪對象才命中具俊曄，不過，從最熟悉的陌生人恢復聯繫，熱絡的小姨子已經學會用韓文說「好想揉你胸部」，逗樂國民姊夫。





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▲具俊曄（後排左）和大S（後排右）戀愛、小S（前排左）全程見證。（圖／旁白鴿臉書）

▲小S跳舞歡迎姊夫具俊曄出關。（圖／小S臉書）

小S是娛樂圈內著名的「姊控」，對大S始終無條件力挺，這次國民姊夫換人當，她依舊選擇站在大S這邊，見證大具戀重燃愛火，既感到開心也非常激動，佩服大S閃婚的勇氣，笑說「我整個人比她更嗨耶，整個就落淚說怎麼可能」，也透露當初大S愛得很深，「當時我姊被很多人說倒貼，很難聽的話，最後又被經紀公司惡狠狠拆散，彼此心中都留有遺憾」。





她說這對新婚夫婦因為太想見面，具俊曄才會閃婚以家人身分飛來台灣，「妳願不願意讓我成為妳的家人」這句問話成為大S閃嫁關鍵，來賓黃豪平質疑可以成為大S員工身分，以商務簽證來台嗎？馬上被現場女生吐槽不夠浪漫，憑實力單身。





▲小S跟具俊曄視訊時脫口說「好想揉你胸部」，對話非常搞笑。（圖／翻攝MyVideo YouTube）

相隔20年重逢舊愛，身為妹妹的小S也掩藏不住喜悅，透露跟姊夫視訊時，會請大S先翻譯幾句韓文，以搞笑語氣熱絡氣氛，連「好想揉你胸部」的話都說出口，讓具俊曄招架不住，覺得大S這群姊妹淘瘋瘋癲癲，但是非常可愛，視訊時笑得非常開心。



