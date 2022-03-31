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最狂超商！全家4000店達陣　可訂現做便當、自助寄取包裹

▲全家超商第4000店達陣，板橋廣榮店導入許多創新功能，堪稱全台最強超商門市之一。（圖／業者提供）
▲全家超商第4000店達陣，板橋廣榮店導入許多創新功能，堪稱全台最強超商門市之一。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-31 11:32:36

全家超商今（31）日宣布第4000店達陣，新店鋪落腳在新北市板橋廣榮店，首創APP訂便當、餐食智取櫃等服務，並規劃FamiSuper選品超市、哈肯舖專區，引進EC雙溫寄取櫃、EC自取滑軌櫃，便於民眾快速寄取件，集所有精華於一身的全家板橋廣榮店，不只是第4000間店，也堪稱全台最強超商之一。

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全家去年11月開始測試App訂便當服務，和商圈中的現做便當品牌合作，民眾在當天早上10點前透過全家App下訂付款，中午就能到門市取用熱騰騰的現做便當。第4000店「板橋廣榮店」導入App訂便當服務，提供𡘙師傅5款餐盒。

▲超商也能訂現做便當，當天早上10點前透過全家App下訂付款，中午便能就近到門市取用熱騰騰的現做便當。（圖／業者提供）
▲超商也能訂現做便當，當天早上10點前透過全家App下訂付款，中午便能就近到門市取用熱騰騰的現做便當。（圖／業者提供）
全家表示，APP訂便當將擴大服務，並拓展至晚餐時段，展店達300家。「板橋廣榮店」另有具保溫效果的餐食智取櫃，民眾能用《POPGo！》App選購不同品牌的餐食，掃碼或手機對應解鎖後，就可開櫃零接觸取餐。

▲板橋廣榮店與 POPGo! 合作，導入餐食智取櫃，民眾可零接觸取餐。（圖／業者提供）
▲板橋廣榮店與 POPGo! 合作，導入餐食智取櫃，民眾可零接觸取餐。（圖／業者提供）
疫情促使網購興盛，板橋廣榮店推出超商首見的「EC雙溫寄取櫃」，全智慧化可自助寄件、取件，並有常溫、冷凍兩種溫層，讓店到店寄件需求的民眾都能自助辦理。「板橋廣榮店」另規劃EC自取滑軌櫃，民眾可自助拿取包裹，櫃體設計除增加包裹存放空間，也減省店員找件與民眾等候的雙重時間。

▲超商首見可自助寄、取、收送的EC雙溫寄取櫃。（圖／業者提供）
▲超商首見可自助寄、取、收送的EC雙溫寄取櫃。（圖／業者提供）
板橋廣榮店更是首間導入「Let’s Café永續杯循環站」的店舖，今年目標拓展達400店。民眾完成註冊後，就能用手機租借永續杯買咖啡，喝完再交付給店員，全家會將永續杯送至廠商端清洗。

▲板橋廣榮店是首間導入「Let’s Café永續杯循環站」的店舖。（圖／業者提供）
▲板橋廣榮店是首間導入「Let’s Café永續杯循環站」的店舖。（圖／業者提供）
為了慶祝第4000店里程碑達陣，全家宣布推出App隨買跨店取優惠，4月6日上午10點至4月12日，大杯特濃美式、拿鐵買40杯送40杯，酷繽沙不限口味買4杯送4杯。4月6日至4月19日則是自有品牌FamilyMart Collection鹼性離子水、鮮乳坊嘉明鮮乳等6折起。
 

▲慶祝4000店慶，Let's Café推出單品咖啡3D悠遊卡，售價390元，4月6日上午11點開放預購，隨卡附贈中杯熱單品美式買一送一券。（圖／業者提供）
▲慶祝4000店慶，Let's Café推出單品咖啡3D悠遊卡，售價390元，4月6日上午11點開放預購，隨卡附贈中杯熱單品美式買一送一券。（圖／業者提供）

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