挖藍營里長樁腳營造「棄蔣親珊」？黃珊珊：這是我的工作
2022年選戰在即，由台北市長柯文哲欽點的接班人副市長黃珊珊，近日動作頻頻。除了在地方里長餐會上時常見到黃珊珊緊跟柯文哲的身影，甚至傳出部分藍營議員、里長私下舉辦餐會與活動，紛紛棄蔣萬安、找黃珊珊，引發外界議論。對此黃珊珊今（31）日上午受訪時，表示與里長溝通本來就是她的工作之一。
負責民政局職掌的黃珊珊，過去又曾擔任長達21年的市議員，因此在與各地方里長進行溝通時，大多數都能溝通無礙，甚至能協助處理地方大小事，也讓部分藍營背景的里長直言「黃珊珊比較接地氣」。部分藍營基層也直言，蔣萬安似乎還沒察覺到樁腳被挖的危機，甚至至今還未積極經營台北市里長相關基層。
而針對基層「棄蔣親珊」的說法，黃珊珊直言「與里長溝通本來就是我的工作」。黃珊珊強調，自己當了21年的市議員，大概地方里長的相關事物都很熟悉，「所以只要里長反應的事情，大概我都知道要怎麼解決，知道他們的問題在哪。」黃珊珊強調，謝謝大家的支持，但很擔心「這樣會不會害到他們」。
至於藍營基層可能從「棄蔣親珊」演變為「棄蔣保珊」？對此黃珊珊則低調不多做回應，僅再度強調「與里長溝通是我的工作」。