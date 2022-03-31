克里斯洛克被K後發聲了！泛淚「我還在消化這件鳥事」
新科奧斯卡影帝威爾史密斯在頒獎典禮上，不滿生病的老婆被調侃，衝上台毆打頒獎人克里斯洛克，震驚全球上億觀眾，儘管克里斯不願提告，近日首度公開談論此事，眼眶泛淚形容這是一件「糟糕的鳥事」。
據外媒報導，克里斯洛克在被毆風波後沉澱幾天，美國時間昨（30日）出席波士頓的脫口秀表演，面對滿場觀眾鼓譟、紛紛替他抱不平，克里斯情緒明顯波動，他開口說：「我對這件鳥事還沒有什麼想法，還在消化中，只要時間點一到，我會公開討論這件事，可能會很嚴肅，也可能會很搞笑，但我現在只想說說笑話」。
美國影藝學院在最新聲明中表示，4月18日將召開董事會議，討論該對威爾祭出何種紀律處分，並再度對克里斯洛克表達歉意：「對於洛克先生在舞台上所經歷的事，我們感到抱歉，謝謝你那一刻堅韌的表現。」另也對當晚與會的所有嘉賓、觀眾道歉，「這本該是個值得慶祝的典禮」。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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