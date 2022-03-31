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克里斯洛克被K後發聲了！泛淚「我還在消化這件鳥事」

▲克里斯洛克現身工作，臉上沒有笑容。（圖／美聯社／達志影像）
▲克里斯洛克現身工作，臉上沒有笑容。（圖／美聯社／達志影像）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-31 12:01:492022-03-31 12:11:37

新科奧斯卡影帝威爾史密斯在頒獎典禮上，不滿生病的老婆被調侃，衝上台毆打頒獎人克里斯洛克，震驚全球上億觀眾，儘管克里斯不願提告，近日首度公開談論此事，眼眶泛淚形容這是一件「糟糕的鳥事」。

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▲奧斯卡再次對克里斯洛克道歉。（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾史密斯本人、奧斯卡官方都對克里斯洛克道歉。（圖／美聯社／達志影像）
據外媒報導，克里斯洛克在被毆風波後沉澱幾天，美國時間昨（30日）出席波士頓的脫口秀表演，面對滿場觀眾鼓譟、紛紛替他抱不平，克里斯情緒明顯波動，他開口說：「我對這件鳥事還沒有什麼想法，還在消化中，只要時間點一到，我會公開討論這件事，可能會很嚴肅，也可能會很搞笑，但我現在只想說說笑話」。

▲克里斯下車時表情嚴肅。（圖／美聯社／達志影像）
▲克里斯下車時表情嚴肅。（圖／美聯社／達志影像）
▲約有3000多人參加克里斯的單人脫口秀演出。（圖／美聯社／達志影像）
▲約有3000多人參加克里斯的單人脫口秀演出。（圖／美聯社／達志影像）
美國影藝學院在最新聲明中表示，4月18日將召開董事會議，討論該對威爾祭出何種紀律處分，並再度對克里斯洛克表達歉意：「對於洛克先生在舞台上所經歷的事，我們感到抱歉，謝謝你那一刻堅韌的表現。」另也對當晚與會的所有嘉賓、觀眾道歉，「這本該是個值得慶祝的典禮」。（編輯：楊穎軒）

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