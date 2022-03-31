代打母雞發功炒熱選情！台中藍綠新人護龍挺燕槓不停

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王義川28日率正青三女力開記者會，指控盧秀燕上任3年多來標售市有土地512億，把創新園區、社宅預定地等年輕人的夢想都賣掉。爭取國民黨市議員提名的新人李文傑、楊大鋐，29日反批王義川是敗家局長，任內花博鉅額虧損20.6億遭監察院糾正，還廢掉胡志強任內的BRT案，能力和操守都有問題。王義川隨即回擊，指監院糾正對象包括盧秀燕、胡志強的BRT是塞爆台灣大道的錯誤政策，還挖苦李文傑、楊大鋐「可不可以認真一點。」
但楊大鋐越挫越勇，今（31日）在水湳經貿園區開記者會，反駁「512億賣地市長」的指控。楊大鋐說，水湳經貿園區開發成本高達525.94億，市府向銀行貸款161.8億，光是去年利息就5400萬。市長盧秀燕標售市府配餘地、償還債務，減輕市庫負擔是天經地義。
他並批評王義川日前指「青創基地消失在水湳經貿園區」，是睜眼說瞎話，因為青創基地規劃在創研一，盧市府一筆都沒賣。王指控盧秀燕把社會住宅用地賣掉，其實胡志強任內規劃的創研一可建社會住宅，是被林佳龍通盤檢討後拿掉，真正扼殺社宅的殺手是林佳龍。整個事件根本就是「糊塗王義川，打臉林佳龍」，要王義川多做功課。
王義川隱身幕後，由臺灣正青三女力廖芝晏、林佳儀、蔡美華上場代打，3人挖苦楊大鋐「我們可以理解政二代被迫接班的焦慮，但明明討論的是原本給年輕人創新創業的創研二土地，被盧秀燕賣給了財團建商，拿了現金58億多，為什麼楊大鋐還在糾結創研一呢？」3人還問楊大鋐，是否支持盧秀燕繼續賣水湳土地給建商、財團蓋豪宅？
楊大鋐是國民黨5連霸議員楊正中之子，他回嗆三女力「不講事實、不講是非、只會潑髒水，就想來當議員嗎？做了功課再來說！否則對牛彈琴，不再回應。」