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代打母雞發功炒熱選情！台中藍綠新人護龍挺燕槓不停

▲國民黨新人楊大鋐反駁「512億賣地市長」的指控，強調青創基地在創研一，一筆都沒賣。（圖／楊大鋐提供，2022.03.31）
▲國民黨新人楊大鋐反駁「512億賣地市長」的指控，強調青創基地在創研一，一筆都沒賣。（圖／楊大鋐提供，2022.03.31）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-31 12:03:45

王義川宣佈爭取民進黨下屆台中市長提名，預告將提出盧秀燕「5大爭議」，日前首發主攻「賣地市長」，國民黨新人兩度反擊，先罵王義川是敗家局長，再控林佳龍是青年社宅殺手，王義川起手式回譏新人不認真，今再由台灣正青新人接招，諷刺對手是有接班焦慮的政二代，藍綠一來一往互指對方不做功課，比市長選舉還熱鬧。

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前台中市交通局長王義川在林佳龍連任失利後，曾代表民進黨參與盧秀燕留下的立委補選，但敗給國民黨沈智慧。下屆台中市長選舉，民進黨遲未公佈人選，連帶使市議員選情異常冷清，王義川代替林佳龍以母雞身份出現，助攻台灣正青在台中的3隻小雞蔡美華、林佳儀、廖芝晏，也讓國民黨新人找到可以鎖定的目標。

▲王義川日前率正青三女力批評市長盧秀燕狂賣市產，儼然建商的「盧代書」。（資料畫面／林佳儀提供，2022.03.30）
▲王義川日前率正青三女力批評市長盧秀燕狂賣市產，儼然建商的「盧代書」。（資料畫面／林佳儀提供，2022.03.30）
王義川28日率正青三女力開記者會，指控盧秀燕上任3年多來標售市有土地512億，把創新園區、社宅預定地等年輕人的夢想都賣掉。爭取國民黨市議員提名的新人李文傑、楊大鋐，29日反批王義川是敗家局長，任內花博鉅額虧損20.6億遭監察院糾正，還廢掉胡志強任內的BRT案，能力和操守都有問題。王義川隨即回擊，指監院糾正對象包括盧秀燕、胡志強的BRT是塞爆台灣大道的錯誤政策，還挖苦李文傑、楊大鋐「可不可以認真一點。」

但楊大鋐越挫越勇，今（31日）在水湳經貿園區開記者會，反駁「512億賣地市長」的指控。楊大鋐說，水湳經貿園區開發成本高達525.94億，市府向銀行貸款161.8億，光是去年利息就5400萬。市長盧秀燕標售市府配餘地、償還債務，減輕市庫負擔是天經地義。

▲楊大鋐指林佳龍才是青年社宅的殺手。（圖／楊大鋐提供，2022.03.31）
▲楊大鋐指林佳龍才是青年社宅的殺手。（圖／楊大鋐提供，2022.03.31）
他並批評王義川日前指「青創基地消失在水湳經貿園區」，是睜眼說瞎話，因為青創基地規劃在創研一，盧市府一筆都沒賣。王指控盧秀燕把社會住宅用地賣掉，其實胡志強任內規劃的創研一可建社會住宅，是被林佳龍通盤檢討後拿掉，真正扼殺社宅的殺手是林佳龍。整個事件根本就是「糊塗王義川，打臉林佳龍」，要王義川多做功課。

王義川隱身幕後，由臺灣正青三女力廖芝晏、林佳儀、蔡美華上場代打，3人挖苦楊大鋐「我們可以理解政二代被迫接班的焦慮，但明明討論的是原本給年輕人創新創業的創研二土地，被盧秀燕賣給了財團建商，拿了現金58億多，為什麼楊大鋐還在糾結創研一呢？」3人還問楊大鋐，是否支持盧秀燕繼續賣水湳土地給建商、財團蓋豪宅？

▲台灣正青指被盧秀燕賣掉的土地是創研二，而非楊大鋐說的創研一。（圖／林佳儀提供，2022.03.31）
▲台灣正青指被盧秀燕賣掉的土地是創研二，而非楊大鋐說的創研一。（圖／林佳儀提供，2022.03.31）
楊大鋐是國民黨5連霸議員楊正中之子，他回嗆三女力「不講事實、不講是非、只會潑髒水，就想來當議員嗎？做了功課再來說！否則對牛彈琴，不再回應。」

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