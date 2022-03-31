公司現金減資！小心只是「數字遊戲」　分析師教看門道

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第二是庫藏股減資，為了讓股本瘦身，透過減資買回股票，大部分庫藏股減資多在股市的低檔，公司派為了挽救股價。第三就是近期討論較多的現金減資，公司手上有充裕的資金但沒有想要擴充資本，如買設備、蓋廠房或未來有特別營運的想法，這部分看起來相對比較好，因為表示公司體質好，有多餘的現金才可以減資。
但謝晨彥提醒，現金減資實際上反映兩件事，就是大股東是否想拿錢去做別的事？不然可以透過發放現金股利就好，為什麼要減資，對大股東而言，現金減資退還的還可以不用繳稅，而大股東獲利入袋後想做什麼事？另外就是為何公司不留著現金，保留子彈之後可以打仗？是不打了？還是對未來產業前景有疑慮？大股東先跑再說？「反正到時候公司虧損、股價跌也不甘大股東的事？現金都拿到手了」。
謝晨彥指出，就公司經營者老闆的角度想，公司手上有足夠現金對未來發展是好的，不然已經減資了，之後若要資本支出又要增資、發債或跟銀行借錢。「本來手上有充足銀彈了，幹嘛還人家後再去借，這沒有道理」。對老闆來說，當然錢能盡量留在身邊用就留著。你說減資退還可以不用繳稅，大部分受惠的還是大股東，而這部分是不是可以解讀為大股東先跑再說「想要逃離戰場」？甚至獲利入袋、拿走現金是要「另闢戰場」？
謝晨彥認為，減資整體來講，除了庫藏股減資比較正面外，其他可能藏有陷阱，投資人得多多留意。因為減資過後、股價變高，股價變高對於投資人買進意願會變比較差，即便公司派對外可能宣稱減資是因為公司體質好，賺很多，因為用不到那麼多現金所以退還，且減資後股本變小，獲利與股東權益數字變好看了，但說根本就是一場「數字遊戲」，真正還是要看公司對未來前景的規劃。
也因此謝晨彥不認為減資是評斷股價要不要買的指標，主要還是要看該產業的基本面與公司對前景的規劃與經營的想法。像是友達，不談減資這件事情，就整個面板產業角度來看，面板未來面對產業景氣有沒有辦法像之前疫情後，大面板、筆電銷售那麼夯一樣？現在很明確了，外界多預估經濟成長幅度會下滑，連華碩都說接下來一季筆電銷售會衰退、大電視更不用說，公司大概只能寄望電動車的銷售，讓螢幕需求量能提升，再加上減資某部分代表不需要做資本支出，因此從產業面角度來看確實有所疑慮。
而長榮，以長線的思維來看，謝晨彥說海運部分了不起景氣到明年，那後年呢？到時候所有船的運利都拉回了以後，塞港、缺工問題也沒有了，回到正常貿易景氣的時候，供給相對增加下，對海運的景氣可能也會有所影響。
至於國巨，謝晨彥表示與上述狀況稍有不同，因為國巨透過併購與不斷減資，很像偶像明星為了演戲增胖，後來又瘦回來，幾次減資下來股價是越漲越高。但他認為重點不在減資，而是被動元件產業的景氣，過去被動元件成長是因為網通設備與手機需求暢旺的關係，現在則是受惠電動車產業的成長，且國巨被動元件走高階路線，自然而然毛利也比較好，因此他強調，重點不是用減資來判斷股票，還是得看產業未來的發展，與公司營運規畫來做要不要買進股票的依據。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。