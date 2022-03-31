義務役二兵月薪僅6510元　國防部擬研議調整

俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭軍民英勇抵抗俄軍之際，國人也思考國軍現有兵役制度能否因應中國軍事威脅。立委認為，目前軍事訓練役的二兵月薪僅6510元，換算日薪為217元，對比教召日薪有所提升，義務役待遇也應該有所調整。對此，國防部長邱國正今（31）日允諾，一定會研議討論。
立法院外交及國防委員會今日審議「後備軍人召集優待條例草案」，民進黨立委王定宇質詢時指出，目前4個月軍事訓練役的二兵薪資為6510元，義務役的基礎薪資「好像從我小時候當兵到現在都沒調過」，折算日薪才217元，反而比教召還少，詢問義務役的薪資是否會調整？邱國正當場允諾，「我承諾，一定要研議、一定要討論」。
針對役期擬延長近期引發在學生與家長關注，王定宇指出，役期延長尚未決定造成社會紛擾，家長、役男心情焦慮，邱國正對此道歉他表示肯定，若在總員額不動的情況下，也可能造成目前服役的志願士兵在生涯規劃的困擾，擔心不知是否要續簽下一個4年約，因此請邱國正說明，就算是延長役期，在哪一些年次的役男，就不會受到影響，仍是服4個月的軍事訓練役。
邱國正並未鬆口不會受到影響的役男年次，僅說「我們也不要未演先轟動」，不是刻意要做，也不希望這樣做，造成給各界困擾很不好意思，他能夠表達的，絕對會表達。