屏東初選！怒批分裂綠營 前副縣長籲莊瑞雄向蔡英文道歉
民進黨屏東縣長黨內初選競爭激烈，參選人之一的立委莊瑞雄28日在臉書貼出競選廣告，內容提及「就像2019年民進黨的總統初選，我們一起站出來力挺小英…」等，引發另名參選人鍾佳濱批評撕裂綠營，雖然已撤換版本仍引發論戰。表態挺鍾的前屏東縣副縣長吳應文、前縣長邱連輝之子邱子正等多位民進黨資深黨員今(31)日在邱連輝老宅召開記者會再度表示，莊瑞雄為了謀求一己之私、媒體一時聲量撕裂綠營，必須公開向兼任民進黨主席的總統蔡英文道歉，並不得再犯。
吳應文表示，從老縣長邱連輝至今，每一次民進黨的目標都是「打倒國民黨」，因此都是推舉出有相同共識、對民主政治改革有貢獻的候選人，但此次競選激烈，讓許多老黨員非常憂心，不希望民進黨因為一場選舉而被撕裂。
吳應文說，自從2020正副總統贏得大選後，至今合作無間、表現優異，但莊瑞雄在競選廣告中，以「就像2019年民進黨的總統初選，我們一起站出來力挺小英…」等字眼，挑撥黨內團結、製造爭端。
吳應文表示，其實莊自投入初選以來，不僅屢屢以「英系」代言人自居，更常常刻意挑起英、賴矛盾，可說是破壞黨內團結的「慣犯」。吳應文最後呼籲莊瑞雄，應該要懸崖勒馬停止操弄派系、分化民進黨，並即刻向蔡英文道歉，勿淪為魔鬼代言人。
邱子正也說，選在自家老宅舉辦記者會，是因爲這個地方曾是所有創黨黨員從1987年開始一路奮鬥、共心協力打造的基地，並呼籲民進黨資深黨員一同站出來，團結一心、共同擦亮民進黨的招牌，唾棄撕裂民進黨的卑劣行為。