快訊／野生陳喬恩登記結婚 嫁給小9歲馬來西亞富二代
42歲陳喬恩參加陸綜《女兒們的戀愛》，與小9歲馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）假戲真做，交往2年多，兩人今被《ETtoday星光雲》爆料在大安區戶政事務所完成結婚登記，《NOWnews今日新聞》致電陳喬恩經紀人，對方表示：「不回應謝謝。」好友趙小僑事前就知道婚訊，透過經紀人回應：「很替他們開心，祝福他們，希望他們幸福。」
陳喬恩登記結婚並沒有懷孕，在交往過程中幾次傳出懷孕好消息，原來只是因為老公手藝太好，讓陳喬恩「幸福肥」，事實上陳喬恩也曾分享老公下廚招待「七朵花」的照片，Alan料理牛排、龍蝦、干貝、燉飯毫不馬虎，拿起菜刀架勢十足，陳喬恩用小女人的幸福口吻說：「我家私廚也太厲害了吧，湯底和醬料十分講究，不好意思不對外營業，所以說煮飯這種事情也是天分，像我煎蛋翻面都要看運氣，嘴又挑又不洗碗的人，真是好口福啊。」
34歲的Alan形容陳喬恩像一個小辣椒，是很活潑直接的人，爸媽見過陳喬恩了，對她很喜歡，Alan透露和陳喬恩的暱稱是互叫「寶貝」，住在台灣1年8個月，Alan喜歡牛雜湯、潤餅等街頭小吃，可惜還沒找到道地的肉骨茶，讓他很想念馬來西亞美食，好在他自己廚藝一流，老婆最喜歡他做龍蝦燉飯。兩人前陣子過情人節，Alan透露他在家煮了鵝肝燉飯犒賞老婆，「她說謝謝寶貝，沒送我禮物，沒關係，這句話其實夠了。」