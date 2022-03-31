吃到飽霸主饗饗、旭集「調漲100元」！餐券5/1起需補差額
被封為「吃到飽霸主」的饗饗、旭集漲價了！饗賓餐旅集團發出價格調整公告，旗下饗饗、旭集、饗食天堂、果然匯4大吃到飽品牌，將自5月1日起調整餐期價格，其中饗饗與旭集除了平日下午茶維持原價，其餘餐期價格皆做調整；並且今（31）日調整部分餐券方案（限5/1起適用），5/1後持舊版餐券用餐，將依券面商品金額折抵，消費需補差額。
饗賓餐旅集團以精緻吃到飽餐飲品牌為人熟知，旗下以精緻霸氣、匯聚各國料理精髓的饗饗和頂級和食集錦旭集，更被網友推崇為吃到飽霸主，預約熱烈總是一位難求。而價格較為親民的饗食天堂，及供應素食吃到飽的果然匯，也各有忠實饕客支持；今年初饗賓更一口氣於遠百竹北店開設5家餐廳，豐富新竹美食圈。
饗賓餐旅集團無預警發出價格調整公告，部分品牌饗食天堂、果然匯、饗饗、旭集調整部分餐價，並且新增果然匯（除竹北店）四家分店平日下午餐餐期，其中饗食天堂、饗饗及旭集三個品牌平日下午餐維持原價，其餘餐期皆做調整，四個品牌的調漲幅度約為7%左右。
據悉，饗饗與旭集最高調漲100元，其他品牌調漲也在50～70元之間。並且今（31）日調整部分餐券方案（限5/1起適用），在此款方案以外的舊版餐券，若在優惠期間於當餐次使用（依信託截止日為主），則不需補差價，逾優惠期間則依券面商品金額折抵餐費，餐費不足的部分須補差額。由於饗饗和旭集的餐券因無優惠期間的問題，所以自5月1日起若使用舊餐券則依券面商品金額折抵，換言之，即使擁有餐券，未來消費將需補足差額。
饗賓餐旅集團回應《NOWnews今日新聞》表示，調漲主因為「為合理反映優質人才與食材的需求」。預料此波調整將撼動消費者心中吃到飽品牌排序。