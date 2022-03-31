前進校園參訪！越南駐台代表肯定台灣培育人才

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武進勇代表率投資組黎光俊組長、教育文化組黃梅雲組長、科技組阮鄧榮組長，以及台越經濟教育發展協會吳品蓁會長一行，蒞抵龍華科大，雙方並就人才培育方面議題進行深入交流，希望透過產、學媒合培訓越南學生，畢業後在台就業或回母國發展，可以貢獻其一己之力。
龍華科大校長葛自祥在接待武進勇代表一行來訪時表示，龍華科大以「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校秉持務實致用的辦學特色，期許培養出為企業所用、社會所需之人才。
龍華科大除了原本招收大學、研究所越籍學位生及開設越南境外專班外，近年來更擴大招收新南向國際產學合作專班、3+4僑生產學攜手專班共27個班次，目前校園越生人數也高達996名，佔全體境外生7成以上。
葛自祥指出，學校為了照顧越南學生，國際處聘有2位越籍助理教授、1位越籍行政助理，並在開辦新南向產學專班各系聘有6位越籍行政助理，共計9位越籍教職員，除協助他們適應台灣的生活與習慣外，還審慎篩選合適企業讓越生實習，學有所用，在大學四年的學習中，能獲得專業知識與實務技能。
武進勇代表則建議，可由台灣協助越南訓練基礎及高階人力，既能紓解台灣人力短缺問題，也符合雙方利益。他了除對龍華科大務實辦學績效表達高度肯定，同時更再三感謝學校對越生無微不至的關懷照顧。