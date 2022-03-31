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前進校園參訪！越南駐台代表肯定台灣培育人才

▲越南駐台北經濟文化辦事處代表武進勇（右）參訪龍華科大，肯定學校培育越生貢獻。（圖／龍華科大提供）
▲越南駐台北經濟文化辦事處代表武進勇（右）參訪龍華科大，肯定學校培育越生貢獻。（圖／龍華科大提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-31 13:25:54

《四方報》報導，隨著新南向政策興起，各校積極推廣培育人才的政策，越南新任駐台北經濟文化辦事處代表武進勇於日前參訪龍華科技大學，實地了解台灣技職教育實務，並探視越生學習狀況及座談，活動在溫馨的氣氛下落幕。 

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據悉，武進勇代表除了對校園內新穎完善教學與生活設施，留下深刻印象外，更對龍華科大積極強化新南向教育交流，致力產學鏈結及產學服務，有助提升越籍學子專業與實務技能，強化其職場競爭力等人才培育貢獻，表達高度肯定與感謝。 

武進勇代表率投資組黎光俊組長、教育文化組黃梅雲組長、科技組阮鄧榮組長，以及台越經濟教育發展協會吳品蓁會長一行，蒞抵龍華科大，雙方並就人才培育方面議題進行深入交流，希望透過產、學媒合培訓越南學生，畢業後在台就業或回母國發展，可以貢獻其一己之力。 

龍華科大校長葛自祥在接待武進勇代表一行來訪時表示，龍華科大以「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校秉持務實致用的辦學特色，期許培養出為企業所用、社會所需之人才。 

龍華科大除了原本招收大學、研究所越籍學位生及開設越南境外專班外，近年來更擴大招收新南向國際產學合作專班、3+4僑生產學攜手專班共27個班次，目前校園越生人數也高達996名，佔全體境外生7成以上。 

葛自祥指出，學校為了照顧越南學生，國際處聘有2位越籍助理教授、1位越籍行政助理，並在開辦新南向產學專班各系聘有6位越籍行政助理，共計9位越籍教職員，除協助他們適應台灣的生活與習慣外，還審慎篩選合適企業讓越生實習，學有所用，在大學四年的學習中，能獲得專業知識與實務技能。 

武進勇代表則建議，可由台灣協助越南訓練基礎及高階人力，既能紓解台灣人力短缺問題，也符合雙方利益。他了除對龍華科大務實辦學績效表達高度肯定，同時更再三感謝學校對越生無微不至的關懷照顧。 

▲龍華科大校長葛自祥接待武進勇代表與其同事。（圖／龍華科大提供）
▲龍華科大校長葛自祥接待武進勇代表與其同事。（圖／龍華科大提供）

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